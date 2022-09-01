人民网北京9月1日电 今天，北京十一实验中学在新校区举行了以“绽放最好的自己”为主题的新学年开学典礼暨开学第一课。

学生们步入校园参加2022年秋季开学典礼。 学校供图

开学典礼在庄严的国歌声中拉开序幕，学校特别邀请中国人民解放军三军仪仗大队复役军人担任升旗手，与同学们一起升起了2022年1月19日在天安门广场升起的零号国旗。

中国人民解放军三军仪仗大队复役军人与同学们一起升旗。 学校供图

根据学校“志远意信，思方行圆”的办学理念而设计的红色叠合雕塑首次揭幕亮相，雕塑内涵隽永，激励学生珍惜韶华、积极奋发、不忘初心。

师生共同揭幕“志远意信，思方行圆”含义隽永的雕塑。 学校供图

典礼上，学校还对第二届荣誉学生及提名者进行了表彰，以此激励同学们在新学期再接再厉，成就更好的自己。学校师生代表共同敲响寓意起航的开学钟声之后，伴随着美妙的旋律、清澈的歌声、青春的舞蹈、美好的心愿，所有学生手持具有各年级特色的开学"护照"，开启了集齐印章之旅。（郝孟佳、实习生郑晓娟）

学生们在心愿墙写下自己新学期的美好心愿。 学校供图

开学典礼上，学生表演中国鼓《盛开》。 学校供图

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