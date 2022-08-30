最近有两则报道引发关注：一则是某中职学校要求学生放学“像军人一样排着整齐的队伍，迈着统一的步伐，安静地去食堂吃饭”；另一则是某小学规定学生“课间上厕所不得奔跑，只能走着去”。对于这两条校规，人们普遍认为没有尊重学生，不够以人为本。此类校规背后的动因，值得我们仔细思考：学校到底该有怎样的纪律要求，如何制定合理的校纪校规？

在实施人本管理、创建和谐校园的今天，我们需促进学生个性发展，确保学生人格健全，需要营造宽松的环境空间，给予学生充分的尊重、理解、信任。不过，这并不意味着不要纪律，没有纪律的约束是绝对不行的。但校纪校规应符合法律法规，不能超越法律的界限，也不能为了学校的管理方便和“面子好看”而随意设定。

如何在自由与纪律的博弈中找到平衡呢？且看一则高中校规。某市属中学为保证校园交通安全，明确规定学生上学只能骑自行车或电瓶车，不得骑摩托车或驾驶汽车进校。校规得到了认可，执行效果不错。不料新学年刚开学，一位新生骑着摩托车进校，停放于公用车棚之下，告知学生校规后，没想到第二天学生又将摩托车骑来了。老师和学生父亲沟通，结果他先说住家距离远，孩子无法骑自行车来回，又质问“不让骑摩托是哪家的规定”，后扬言到市教育局告状……果然，校长很快接到教育局领导电话，要求学校就这一校规召集家长进行论证，确保宣传到位，让每一位家长知晓。于是，学校邀请家长代表、学生代表与学校教师三十多人（那位父亲也在被邀之列）座谈，让大家就学生能不能骑摩托车上学进行分析讨论，各抒己见。结果很明确，除了那位家长，无人赞同学生骑行摩托车。理由很简单——学校里师生高度聚集，自行车、电瓶车都无法避免磕碰伤害，何况体型大、速度快、难以控制的摩托车。面对众人的一致意见，那位家长也不再坚持。于是，校方印发了“告学生家长书”，经过论证而发布的这条校规，合情合理合法，凝聚了大家的共识，体现了开放和民主，也自然而然地得到了广泛认可。

再看一则争议话题——学生课堂发言要不要举手？多少年来我们一直要求并强调，学生课堂发言需先举手，老师同意后才可站起来发言。但几年前，上海市明确规定“中小学生课堂发言，不需要举手，可以直接站起来发言”。这无疑是简化程序、提高效率、打造高效课堂的举措。仔细研究我们也会发现，这里也有纪律约束，那就是要学生“站起来”。其目的是维持课堂的正常秩序，防止学生在台下自由发言，各说各话而引起无序和混乱。

回到文章开头说到的两条校规。

对于前一则，校园不同于军营，对学生进行适度的严格要求是必要的，能够促使他们养成良好习惯，但过于苛刻的要求会引起学生逆反心理，造成对立和反抗。更重要的是，学生发展是第一位的，中职生处于人生的起步阶段，年龄尚小，彼此个性不同、特点各异，需要自主选择、多元发展，决不可统一模式，强制要求。

小学生“课间上厕所不得奔跑”，本意是好的——为了防止匆忙奔跑中摔倒、磕碰造成自身伤害；避免与人相撞，危及他人。但校长有没有想过，学生内急严重怎么办？课间时间不够用怎么办？面对生源骤增、学校资源不足，学生如厕要长时间排队等候又该怎么解决？显然，我们不能因为怕出安全问题而妨碍学生的生理需求，限制学生的应有权利。面对频繁出现的因奔跑而致的伤害，岂能用一句口号式的校规简单应对？校长真正要做的是：引导学生认识奔跑可能造成的伤害，教育学生“轻声慢步靠右行”，课间主动带领教师走向室外走到学生中间，给予奔跑中的学生以温暖的提醒和必要的警示；同时，切实解决好学生如厕难等问题。

自由与纪律的博弈就像玩跷跷板游戏，需要两端重力均衡、彼此相当，如果失衡，就会出现“严管死、放开乱”的现象。因此，校规的出台要根植于认同，要找到拥有广泛共识的平衡点。

（作者：陈立武，系安徽滁州开放大学校长、教授）

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