编者按

老师在台上讲，学生在台下听，是我们对中小学课堂最深的印象。然而，进入信息化时代，这一普遍的、传统的教学方式被冠以“满堂灌”之名而广受质疑——该方式实为以教师为中心、以传授知识为目的的单向输出，在传授过程中往往忽视学生的认知规律和思维发展。打破“满堂灌”的传统教学模式已迫在眉睫，近年来教育界也进行了多种探索。如何找到更加高效的抓手，切实根除“满堂灌”？本文从学习科学的角度进行了探讨。

教师“满堂灌”，学生便只能“呆读死记”

“满堂灌”在《教育大词典》中被称为“注入式教学”，具体描述为“视学生为接受知识的容器，不顾他们的知识基础、理解能力和学习兴趣，用强制方法向学生灌输知识，并要求他们呆读死记”。这一过去教学中被长期沿用的模式，在进入信息时代后受到普遍质疑。今天，虽然伴随着教育教学改革，中小学课堂的氛围日渐活跃，师生互动大幅增加，教学形式也出现了很多新的变化，但总体而言，以教师和知识为中心、学生被动接受的情况仍然在相当大的范围内客观存在。中小学课堂，“满堂灌”亟待打破。重申其必要性、深入分析其原因，我们才会更有紧迫感。

首先，从教育与社会发展的关系看，“满堂灌”适应了大工业经济发展的需求，有其社会必然性。当经济和文化生活发生巨大变革，个体意愿得到重视的时候，传统教育学逐渐被发轫于信息时代的学习科学所取代，教师中心、知识中心的课堂教学基点，必然向学生中心和能力中心转变，“满堂灌”自然也就失去了它的社会生存基础。

其次，“满堂灌”不符合学习科学的规律，不利于学生思维发展。“满堂灌”缺乏对人的“认知过程”和“社会化过程”的深入理解，不能认识到“通过参与的神经元间的适应连接而发生的学习”的本质。大脑是人学习的主要器官，大脑与人的身体在“社会化”境脉中，形成了神经元与外界条件相互适应的机制和神经元间的彼此连接，使以经验为基础的知识转换为解决问题的能力，最终形成了人的素养。学习科学确立了适应时代发展的“四个中心”，即学习者中心，以知识为载体的能力中心，以“形成性评价”为主、“终结性评价”为辅的评价中心和学习共同体中心；明确了“三个发现”，一是学生带着前拥（前知识）走进课堂，只有把它融入学习过程，才能产生好的效果；二是思维发展需要客观知识，知识在概念框架的情境中，便于记忆和提取；三是发展学生的“元认知”，便于提高学习能力。

最后，新时代中国教育改革的步伐，使打破“满堂灌”成为刻不容缓的重要任务。进入新时代，党中央、国务院出台了一系列教育改革的重要文件，这些文件以学生为中心，注重学生核心素养，改变教育评价，提倡学习共同体，重视在情境中迁移知识、发展思维、涵育素养。2019年7月8日颁发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，要求“切实提高课堂教学质量，优化教学方式，注重启发式、互动式、探究式教学”。党中央、国务院聚焦课堂教学改革，为打破“满堂灌”指出了明确道路，表明了深化教育改革的决心，作出了“多出人才”“快出人才”，在世界百年未有之大变局中占领科技制高点的战略部署。教育部2018年颁布了《普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版)》，2022年4月又颁布了《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》，高中和义务教育课程标准站在时代高度，要求我们依据学习科学，通过规范教学行为，打破“满堂灌”。

打破“满堂灌”，教师转变是先决条件

“满堂灌”有着二百多年的发展历史，大部分教师也是在“满堂灌”的氛围中成长起来的。长时间积累的教学习惯和传统观念无形中制约着教师、塑造着教师。转变教师观念和习惯，是打破“满堂灌”的先决条件。应从“教师之变”入手，创新方法、探索路径，规范行为、形成风气，创建自主学习的课堂教学新形态。

第一，打破“满堂灌”需要教师开阔视野，了解世界教育发展的新观念、新方法、新动态，认真学习党中央、国务院和教育部颁发的一系列关于教育改革的重要文件，从民族和国家发展的高度，充分认识“满堂灌”对创新型人才培养的阻碍作用，运用学习科学指导教学，推动教育改革深入发展。

第二，打破“满堂灌”需要教师把课堂还给学生，让学生在真实的情境中学习知识、增长能力、提高素养。教师要把学习科学的“四个中心”落实到教学中，以学生为中心，了解并利用学生的前拥知识，设计课堂活动、制定活动规则，通过评价促进反思、改进理念，发展“元认知”，推动思维发展。

第三，打破“满堂灌”需要为老师搭建“脚手架”，通过教科研推动教学转变。伴随新课改，各级教研机构开展了大量课堂教学改革实验，具身学习（即用具身认知理论指导学习，通过大脑、身体的感觉运动系统与周围环境的互动，促使学习者的认知、心理和情感发生变化，提高学习效率）、高效课堂、友善用脑、深度思维等课题不断涌现。例如教育部重点课题《基于学习科学的友善用脑课堂教学实践研究》中的“138范式”，提倡教学要遵循“创设场景、诱发思考、引导结论”的原则，教师利用3～5分钟“讲目标、讲活动、讲规则”，明确目标，设计流程，制定规则，探究知识。老师带领学生按照“舒缓情绪、明确目标、布置活动、宣示规则、学生探究、团队展示、质疑辨析、师生评价”八个步骤开展教学。友善用脑“138范式”成为帮助老师打破“满堂灌”的有效抓手，规范了教师的教学行为，提高了课堂教学效率，让课堂中的每个学生都有满满的收获。

“满堂灌”变成“大家谈”，“独角戏”变成“群英会”

学习科学强调以学生为中心，教师要实施“学生所有制”，使学生成为课堂探究的主人。例如，高中数学的“数列”，先讲定义，再给公式，最后做练习，这种方式让学生处于被动学习位置。北京市第五十七中学的孙月梅老师请同学弹奏一支曲子，然后让大家探究“音阶之间的等比数列关系”。永乐店中学的韩为老师把《红楼梦》里的行酒令带到了课堂，在游戏过程中捕捉等差数列的奥秘。北京师范大学燕化附属中学的钱月华老师抓住冬奥会举办年份，追寻等差数列的身影。抽象的数学镶嵌在多姿多彩的社会生活中，诱发了学生自主学习的热情，表现了数学源于生活的学科本质，“满堂灌”变成了“大家谈”，“独角戏”变成了“群英会”。

学习科学注重在概念框架的情境中，用具身体验的方式理解知识，生成能力。北京第二外国语学院附属小学白立华老师带领孩子们学习《翠鸟》，她请同学表演翠鸟形状、特征，让其他同学依据课文点评。课文描写翠鸟抓鱼，她让学生画出翠鸟抓鱼的特点。最后，让学生有感情地朗读课文，并梳理作者描写翠鸟的顺序。“演与评”“画”“朗读和找顺序”，遵循学生的认知规律，让学生自己体验、感悟、生成知识，并掌握学习的基本方法。

学习科学把评价作为学习的组成部分，学生开展互评自评，促进思维深度发展。例如，在复习密度时，北京市通州区第六中学的袁磊老师通过“大猜想”“解谜团”判断奖牌材质，带领学生做实验证实判断，最后用思维导图总结收获。一堂课老师不讲什么，更多的是学生动手、质疑、辩论，在猜想、论证、表达的思维链条中，很好地掌握了知识、提升了素养。

学习科学提倡形成学习共同体，通过文化境脉中的团队学习、交流辨析，提高学生的学习兴趣。北京市通州区龙旺庄小学的小D同学曾经游离于语文课堂，热衷于自己的“铅笔大战”，考试从来没有及过格。团队学习让小D感到很有意思，他投入讨论中，沉浸在各项活动里，考试及格了，性格也产生了变化。

习近平总书记强调，兴趣是激励学习的最好老师。“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”兴趣是学习的内驱，情境是动力的引擎，自主是持久的保障，专注是思维的深化。在推进科教兴国、人才强国战略，建设学习强国的道路上，打破“满堂灌”，必将培养出更多适应未来竞争的优质人才。

（作者：李荐，系北京市学习科学学会常务副会长兼秘书长、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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