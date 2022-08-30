多年以来，我国高校在劳动教育实施上做了许多有益探索，特别是2020年3月中共中央、国务院发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》后，各高校更是加大了劳动教育的推进力度。截至目前，不少高校探索出适合自己的劳动教育实践模式，形成了一些典型经验。

普通高校劳动教育实践模式多样

近两年，各高校有组织、有计划地推进劳动教育，加强劳动教育体系建设，创新、拓展劳动教育途径，形成了特色化的劳动教育实践模式。从劳动教育开发主体和服务对象来看，主要有以下几种模式。

一是全校共选模式。该模式下的劳动教育课程由校级层面进行管理，委派特定学院牵头负责必修课程开发。劳动教育必修课程为面向全校学生的通识必修课程，无院系、专业区别。其他课程形态的劳动实践活动则由各学院根据情况自行安排。该模式便于学校统筹劳动教育资源，统一进行课程设计与实施。

二是学院独设模式。该模式下，劳动必修课程由高校各学院独立开设。各学院利用自身专业特点，开发特色化的劳动教育资源，为学生提供与专业学习联系更为密切的特色劳动教育。

三是跨学院选修模式。该模式下，劳动教育必修课程由各学院主导开发，可供其他学院学生选修，由此形成了跨学院选修的样态。该模式便于学生体验自身专业以外的劳动教育，拓展学生对其他专业的了解。

四是学院联合模式。该模式下，劳动教育课程由两个或两个以上学院联合研讨、开发，学院间统筹劳动教育资源，共同开展劳动教育。该模式有助于学院之间进行资源整合，为学生提供更为丰富的课程。

以上各类劳动教育实践模式，具有各自的优势特色，也存在一些短板，需要在实践推进中不断完善。

普通高校劳动教育实践体系亟须完善

一是高校劳动教育目标、定位有待明确。目前，劳动教育课程的目标和内容范畴都有了相关标准，但一些高校在课程推进中，对需提供哪些理论学习内容和实践锻炼机会、具体培养学生哪些劳动能力和品质，观点不统一，影响劳动教育开展实效。

二是高校劳动教育的育人价值有待提升。劳动是人类特有的基本社会实践活动。劳动教育是发挥劳动的育人功能，对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育活动。从单纯的劳动行为到劳动教育的转换，需要兴趣、意志、责任、技能、方法、环境等因素的支撑。但目前高校劳动教育的开展往往过于注重学生劳动实践的形式，出现劳动游戏化等问题，而对劳动的育人价值稍欠关注。

三是高校劳动教育的学段特性有待彰显。高等教育需要特别强调专业、技术、职业能力养成的劳动教育。但由于对劳动教育重视程度不够，一些高校采取简单化、统一化的行动逻辑，劳动教育与大学生专业课程融合度较低。

四是高校劳动教育课程的规范性有待加强。劳动必修课程设置中理论课程与实践课程的规划存在一定随意性。一些高校将学生进入学校食堂、图书馆进行劳动体验时间或在专业实习、劳动周中的劳动实践时间作为必修课程学时。可见，学校对理论学习与实践活动的关系，必修课程与其他课外活动的关系并未理清。

多举措助推普通高校劳动教育有效落地

一是高校要明确劳动教育的责任主体。高校需要安排有关部门专门负责组织、管理与实施劳动教育，对学校劳动教育进行规划设计、组织协调、过程管理、总结评价等，以保障劳动教育有序开展。

二是高校要研制校级层面劳动教育实施方案和指导手册。加强劳动教育顶层设计，厘清理论学习和实践锻炼、劳动教育与其他教育活动的关系，注重高校劳动教育的学段特性，加强劳动教育与专业之间的联系；注重劳动教育的学年特性，尽快研制劳动教育实施方案，以确保劳动教育内容设置与实施的科学与规范。

三是高校要充分开发校内外劳动教育资源。一方面，整合校内后勤资源、院系学科资源，为全校学生提供丰富的劳动实践机会。另一方面，充分开发校外劳动教育资源，为学生实习实训、专业服务等搭建平台。

四是高校要建立全员、全过程、全方位劳动教育推进机制。在劳动教育课程实施过程中，高校需要打破课内课外、校内校外的壁垒，打破学科边界，鼓励全体师生积极参与到劳动教育中来。通过专业学习、实践探索、文化熏陶等多元方式加强对学生劳动价值观、劳动能力的培养。

五是探索建立劳动教育督导评估机制。把劳动教育纳入教育督导体系，教育管理部门加强对各高校劳动教育实施方案的审查，对高校劳动教育课程开设情况、学生劳动实践落实情况等方面进行督查。

（作者：朱忠琴，系山东师范大学教育学部副教授）

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