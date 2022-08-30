在上海崇明长兴镇潘石村的稻田里，上海交通大学的同学们正认真听取收割稻谷的动作要点。之后，大家戴上手套，双脚分开站立，弯下腰，左手抓住两三束稻子，右手执镰刀割下，每个人都身处“谷雨”之中，拍打声回荡在空中。结束田间劳作后，同学们走进农户家中砍柴生火。“劳动实践之前，我并不是很清楚稻谷的具体生长方式和形态，也不知道它是如何走到餐桌上的。这次社会实践，让我真正把手放在大地之上，切身感受到农业生产劳作的不易。”上海交大安泰经济与管理学院2019级本科生高婕说。

自中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（简称《意见》）以来，各高校采取多种形式开展劳动教育，促进劳动价值取向、劳动技能水平、劳动精神面貌“三位一体”发展。通过完善培养方案和课程、组织校园活动和实践，高校劳动教育呈现出新的气象。

1.贵在真实，大学劳动教育怎么学

《意见》明确要求“在大中小学设立劳动教育必修课程，系统加强劳动教育”，对普通高校更是首次提出了“明确劳动教育主要依托课程，其中本科阶段不少于32学时”的要求。记者了解到，各高校依托自身优势，开展课程建设，因地制宜设立相关学分学时。

在对外经贸大学，原保险学院专业课《劳动与社会保障法》自2020级起归入通修课程“经管法”课程组“法学类”，原政府管理学院学科基础选修课《劳动与社会保障学》归入通修课程“经管法”课程组“管理类”，再加上原有的公共平台课《劳动经济学》《劳动法与社会保障法》，共同构成了该校的劳动教育理论课程。该校实践教学与信息化科工作人员介绍，将劳动教育纳入学校人才培养方案后，自2020级本科生开始，设立2个学分的劳动教育必修课，总学时不少于32学时，其中理论课程不少于8学时。

中国劳动关系学院党委书记刘向兵指出，高校开好劳动教育必修课，是避免“大中小学劳育混同化”“大学劳育中小学化”倾向的重要举措。高校通过开设专门的劳育类通识必修课程，帮助学生深刻理解马克思主义劳动观和社会主义劳动关系，掌握相关劳动法律法规，熟悉劳动关系的政策和运行机制，了解社会保障相关的法律法规和政策，由衷认可并尊重普通劳动者，形成共享发展、体面劳动的意识等。

在北京邮电大学，劳动教育的理论学习主要通过教学云平台MOOC（慕课）完成，还包括专题讲座、先进事迹报告会等。而实践课程依照劳动实践形式和内容，分为日常生活劳动（保洁、搬运、集体劳动）、生产劳动（校园绿化美化、数据处理等）、服务型劳动（志愿服务、公益服务）等3大类13个小类，学生可根据时间安排选择适合的劳动任务。北邮为了将劳动素养纳入学生综合素质评价体系，专门开发教学云平台，对实践活动的时长、强度及实践活动成绩进行信息化管理。

“理工类专业的劳动教育更要注重实践，让学生动动手出出汗的同时，也要动脑，增强对专业问题的直观判断能力。”北邮教务处实践教学科科长魏东晓介绍，北邮电子信息类专业的电子工艺实习将劳动教育融入专业实践课教学，同学们动手在电路板上进行焊接操作、安装、组装套件的同时，渗入劳动教育的理念，培养精益求精的匠人精神。

“高校培养学生的‘终端’已经突破校园，延伸进了社会。作为新时代的社会主义建设者和接班人，大学生需要成为能够胜任社会发展新动态新需求的高端劳动者，因此，高校劳动教育需要具备务实、与社会生产实践相结合的特征。”中国教科院副研究员郭元婕说，“人类通常的学习是对自然真实习得的一种抽象，但以往被剥离掉的一线生产生活实践其实很重要。强调劳动教育，就是强调在真实完整的场域中解决问题，这也就是劳动教育独特的价值所在。”

2.寓教于劳,什么样的劳动教育更受欢迎

今年劳动节前夕，一场“航味巧技”实践课拉开了北京航空航天大学“劳动教育月”的序幕。北航饮食服务中心面点厨师郭浩霞成为了劳动教育课堂小组的主讲师。在“航味巧技”实践课上，她向同学们传授了枣花酥及饺子的制作工艺。从擀面、包馅，到切制、翻花，大家拿出和解线性代数、做实验一样的认真严谨完成每个步骤。当精美的枣花酥新鲜出炉，水饺冒着腾腾的热气出锅，同学们在动手实践后高兴地品尝了自己的劳动成果。

另一边，北航宇航学院的十几位同学来到沙河校区国家工程实验中心，参与飞机的清洁维护工作。来自该校航空航天博物馆的老师为大家详细讲解了清洁维护的注意事项，从机身材质的保护到空速管的保护，同学们听得津津有味。“以前看着飞机摆在实验中心，总是远远地观望，这次做清洁是近距离接触，非常兴奋。”北航宇航学院2020级本科生赵炜佳说。“通过这次劳动，我对飞机的构造原理和相关知识有了更直观的认识，也意识到每一次成功的起降背后，都有工作人员默默的付出和保障。”

口罩生产与制作、生活用品收纳、急救知识与实操、农业种植与农活体验、智能化物流体验、家常菜烹饪……上海对外经贸大学已为大一学生开设了15门劳动教育实践课，门门课都成了需要“秒抢”的热门课。东南大学在其九龙湖校区开辟了一片“耕读园”，由党支部、团支部、班级、社团等学生群体自主申请、自主规划、自主种植。目前已遴选200个学生团队进驻，形成集花卉、果树、绿植等为一体的学习生活社区，鼓励和支持学生在园中劳动、收获，享受劳动乐趣，提升劳动技能。

“对高校劳动教育而言，要考虑的不仅是专门的课程，也要考虑作为一种培养人的教育形态，劳动教育在学校各类活动里能有哪些体现。”华南师范大学教授卢晓中说，“劳动教育不同一般之处在于，劳动本身不仅是目标，还是方式方法，为育人的大目标服务。高校环境、校园活动可以与劳动教育结合发挥育人作用。寓教于劳，需要有机的、符合学生成长规律的结合方式。”

3.与时俱进，劳动教育要呈现哪些新形态

“热爱劳动，认真劳动，梦想才能成真。”毕业于扬州工业职业技术学院的90后丁蓉蓉，是一名劳动主播培训项目的“金牌讲师”，她的培训对象是海南省五指山市的农民企业家们。随着时代的发展，新技术条件催生了劳动新样态，丰富了劳动教育的内涵。

在学校的帮扶和指导下，丁蓉蓉回家乡创业搞种植，成功培育出冰草新品种，打破了国外垄断，建成了江苏省最大的冰草种植和销售企业。在依靠自己的劳动创造美好生活的同时，她还不忘乡亲们，带动当地35户131人就业致富。

“《意见》指出，劳动教育要‘体现时代特征’。劳动主播是新直播业态下的一种技能，为的是解决农产品企业对专业化、职业化、高素质的直播电商类人才的需求。学校将进一步创新方式方法，持续开展好劳动主播培训等新样态劳动教育，培养更多能扎扎实实贡献社会的时代新人。”扬州工业职业技术学院党委书记刘金存表示。

在北京邮电大学，以劳促学、以劳促创、“劳动教育+技术创新”的育人模式发展迅速，培育出《无人机智能采摘技术的研究与实现》《多种光谱分析法快速检测土壤元素实现农业大数据应用》《智能灌溉系统》等多个大学生创新创业项目。“从施肥、灌溉到病虫害防治，我们大学生的创新创业项目实现了对农业生产多个环节的覆盖。学生不单单是去劳动，而是在劳动过程中通过新技术做一些辅助，让学生思考怎么提高劳动效率，觉得劳动是有意思的。”魏东晓说。下一步，北邮还将在农机站和农场设立劳动教育实践基地，引导学生增强解决实际问题的能力。

“从农业、工业到第三产业，劳动内涵的扩大是社会规律使然。高校劳动教育应与产业新业态的发展紧密相连。”郭元婕表示，一方面，以数字经济为代表的新业态正在往前端、宏观延伸，各行业、生产生活都为之改变。另一方面，新兴职业呈现精细化、小众化、多元化的特点，拟音师、家庭教育指导师等满足了人民生产生活中更丰富多样的需求。她说：“劳动教育的特点就在于与社会生产实践相结合，产业新形态要求劳动者具备相应的素养基础。基于这些，我们相信，今天高校的劳动教育可以不断生发出新的亮点。”（记者 刘博超）

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