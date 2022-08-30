我感觉随着初中知识点难度的提升，学习一定要专注、深入，切忌似懂非懂。在学习中，我尝试以下两种学习方法。

一是“沉浸式学习”，培静心，戒骄心，去躁心。通过摒弃外界干扰信息，制造极简极静学习环境，制定合理学习目标计划，积极主动深入探究，让人的身心完全投入“学习场”，忘记真实世界的情感体验和时间流逝，赋予大脑高度的兴奋感及充实感，既走出“碎片化阅读”“分散式学习”的误区，也在坚持不懈中如抽丝剥茧般剥开知识点复杂的外衣，培养专注力和深度思考能力。

二是“温习式自习”，温故而知新，可以为师矣。初中学科多、课堂容量大、知识体系性强，作业量不少、学习时长也不短。白天各科学习轮番上阵，很多情况下都是囫囵吞枣，晚上是宝贵的自由支配时间，是自主学习、总结反思、查漏补缺的良机。在写各科作业之前，温习梳理笔记，回忆课堂知识脉络和重难点，通过作业巩固知识就会事半功倍，再整理当天的错题，预习新知找疑问，就切实走在了老师的前面，做时间的主人，化被动为主动。这个过程不仅效果棒，更能治愈、放松高强度运转的大脑。

有学习的技与法，还需要扬长补短，咬定目标、脚踏实地，埋头苦干、久久为功。语文、英语、政治、历史等文科偏重日积月累，博闻强识，如每天上课做好并整理笔记、背诵优秀的范文与素材，积累古诗词、英语单词等。但数学、生物、地理等理科偏重跟着老师的思维推理验证规律、公式，用整理错题等方法纠偏提正思路，才能举一反三，做到知其然、知其所以然、知其所以必然。

诗人海子说：“我们最终都要远行，也要与稚嫩的自己告别，也许路途有点艰辛，有点孤独，但熬过了痛苦，我们才得以成长。”希望大家能有所感悟，有所收获，更有所行动。

（作者：何小钰，系长沙市长郡中学2022级高一新生）

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