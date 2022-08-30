中学阶段，孩子进入青春期，自我意识增强，无论是身体还是心理都出现了很大变化，这一时期也被心理学家称之为“心理性断乳期”。孩子们可能会一反儿童期的乖巧状态，变得叛逆，甚至无礼和粗鲁，通过和父母针锋相对来宣告独立。面对这种情况，亲子关系该如何建设?孩子们又如何调整?

孩子在这一时期要经历小学升入初中和初中升入高中这种学习、生活和环境的重要变化，良好的亲子关系对于家长和孩子适应变化至关重要。

对家长而言，面对这一年龄段的孩子，最重要的是尊重、信任、接纳与支持。尊重孩子，就要认识到孩子叛逆是成长、走向独立的标志，给孩子留足够的个人空间，以平等的态度对待孩子，放弃指挥、控制和说教式的教育方式；信任孩子，意味着给孩子一定的选择和决策权，适当放手让孩子自己规划自己的人生；接纳孩子，面对孩子的情绪波动或学业成绩波动，家长要理解和接纳，通过倾听孩子的感受产生共情，让孩子在和谐的亲子关系中体会到放松和安全；支持孩子，为孩子探索人生提供必要的资源，特别是心理资源：包括孩子做选择时的必要建议，孩子面对困难时的鼓励和帮助，孩子遭遇失败时的情感支持。

在亲子关系建设中，家长还应注意采用积极有效的沟通方式：不当众批评孩子，引导孩子表达自己的想法；在沟通时避免不良情绪宣泄，关注事实和问题本身。

对孩子们而言，毕业升学就意味着一个人生阶段的完成，要面临新环境的适应和新关系的建立，同样需要为此做好准备。第一，应了解自己的生理变化和心理发展特征，认识自己是适应变化的第一步。了解、接纳和欣赏自己身体和心理的变化，理解体内激素水平变化对自己可能产生的影响，有助于情绪调节和面对压力时的自我调适。第一，对学习、生活、同伴交往、师生关系的变化做好心理准备。学会微笑，友善待人，与新同学友好相处，积极融入新集体。认识到面对变化时出现紧张、焦虑等情绪是正常现象，可以通过及时倾诉，调整认知、寻求专业帮助等方式调节和缓解不良情绪对自己的影响。第三，通过各种渠道了解新学校的校园环境及校园文化，为适应新阶段的校园生活打下基础。第四，要注意保持良好的作息和饮食习惯，从现在起按照学校的作息表安排自己的学习和业余生活，以便尽早适应新的学习生活。

成长是一个充满了未知和挑战的过程，让我们在所经停的每一个站点及时补充资源，做好充分准备，迎接新的风景，收获新的希望！

（作者：李瑛，系陕西师范大学心理学院教授）

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