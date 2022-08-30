崭新的高中生活开始了。相比初中，高中阶段的你更成熟，更睿智。当然，来自学习的压力和挑战也更大。例如，科目众多、教学进度快、知识难度高、课堂容量大、应用知识解决问题的能力要求更高、作业的思维含量更丰富等。这些，你们都要有足够的心理预期。因为，凡事预则立，不预则废。

我以课程学习为核心，谈几点建议，供同学们参考。

调整心态，适应高中学习新变化

毋庸讳言，高一，首先会面对来自学习的挑战。每教高一，我都会听到同学们反映，老师讲的全听懂了，但做题很茫然；我的考试成绩和初中相比落差太大，等等。

瞬间，压力陡增。怎么办？

首先，保持积极乐观、遇事不慌的从容心态。然后，必须树立战胜困难的勇气，增强学习韧性，相信自己，信任老师。同时要做好规划，积极行动，落实计划。高一入学就像跑马拉松，开始走好了，后面就顺畅。同学们还要善于分析困难的成因：时间安排不合理？学习方法不合适？还是抗压能力不强？找出问题，理性面对，戒烦戒躁，逐一解决。既要放松心态，更要刻苦努力。这样下去，高中三年，你们每一个人一定会万千气象！

加强自我管理，尽快融入高中新环境

强化自我管理能力，是高中生活的必须。比如，一定要远离手机等电子设备的干扰。这一点，含糊不得。说到手机，我建议同学们要合理正确使用。在家里利用手机查找信息，浏览新闻，甚至偶尔娱乐放松都是可以的，但是绝不能沉溺其中。老师见多了这种荒废，令人遗憾甚至痛心，同学们可是要引以为戒。

与此同时，你们要尽快融入新的班集体，与老师、同学广泛沟通交流，主动参加班级和学校活动，感受高中生活的丰富多彩。每周保持一定强度的体育锻炼。全方位调整自己，让身心适应高中的节奏。

私人定制学习方法

高中三年稍纵即逝。大家要尽快明确自己各学科的学习目标，培养学习兴趣。最重要的是要在老师的指导下个性定制学习计划。通过实施计划，找寻学习策略或请老师布置个性化的学习任务，完成个性化学习。

高一学习的重点是理解和掌握基础知识和常规问题，全面落实通性通法。同学们要特别重视知识和方法的积累，若对某些基础知识不清楚，或对解决问题的通性通法不理解，要及时记录，确保当天第一时间做好补救和落实，并且要主动做好阶段性的反思、分析与总结。

重视查漏补缺，完善知识结构。知识的漏洞要及时记录，确保第一时间“堵上”。做错题，说明自己的知识或能力结构在某一方面存在问题。不要自我原谅，认为自己只是“会而错”。如果你们有“错题记录”，也不能满足于“记”，最重要的不是将做错的题摘录在错题本上，而是必须及时纠错。

加强自主学习和有效学习。今天的高中生，没有比自主学习更重要的了。建议同学们每天遵循如下顺序开展学习：主动预习，后上课；主动复习，后作业。先落实补缺，后学习新知。

重视每天的课后复习，养成先复习，再作业，后反思的学习习惯。培养良好的解题习惯：认真思考，探寻思路；敢于动笔，实践思路。学会比较、归纳、总结，做好笔记，做好知识积累与解题方法积累。如果学有余力，建议每天都做一些难度较大、综合性强的课外作业（尤其是理科）。同时，既要借鉴参考资料上的知识总结，又要做好自己的总结，这样可以不断加深对所学知识本质的认识。

特别想提醒的是，必须立足课堂。课堂五要素，你一定要学会——认真阅读，用心聆听，勇于质疑，勇敢发言，勤做笔记。如果能从高一开始强化自己的课堂质量，进而培养扎实的学科基础，关注各学科学习水平全面均衡发展，你一定无往而不胜。

摸索适合自己的身心调适方法

每个人的状态都有差距，都会有起伏，没有人会一直处于巅峰。你要认识到这一点，学会接受自己每一个阶段的状态。如果状态不佳，就要及时采取有针对性的应对措施，不让消极状态长期停留。高中的学习状态具有不确定性，每一门知识的难度都因人而异，你在成绩上表现出来的变化是正常的。

当然，除了学习，你还可能遇到其他方面的压力，来自生活的或者人际关系的。这些，你都要学会坦然应对。因为高中阶段你最重要的任务就是健康快乐成长。

你要有智慧去面对每一个阶段的自己。当你一路向上时，老师们祝福你，希望你保持状态，也明确取得进步的原因。当你走入逆境，倍感失意时，老师们陪伴你，你不要轻易抱怨。有氧运动、和同伴聊天，找自己最信任的老师倾诉，都是好办法。能保持积极心态，能理性地去解决问题，你就成长了。所以，成长绝不是屹立不败，而是能接纳不同状态下的自己。

（作者：谢卫，系北京一零一中教学副校长）

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