前不久结束的世界职业技术教育发展大会上，各国与会者形成《天津倡议》，向全世界发出呼吁，共同推动全球职教务实合作，为实现联合国2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体作出更大贡献。倡议强调，职业教育要与终身教育相结合，与产业链条相契合，与经济社会高质量发展相融合，要进一步扩大高质量的技能人才供给，促进人才培养模式、评价方式、组织形式变革，提高职业教育适应性。

进入新时代，职业教育被摆在经济社会发展全局中更加突出的战略位置，不仅规模居世界首位，而且实现了从规模扩张发展到高质量内涵发展的重要转变。在天津、山东、广东等职业教育发展重要省份，一些高职院校不断加强与产业链条的结合，在产业链的推力下优化学校各项工作，学校走上了产教融合的快车道。以近期媒体关注的山东商业学校为例，学校恪守将专业建在产业群上，坚持科研立校，5年间承担17个国家级项目，在产教深度融合和服务国家战略的导向下，学校办学产出了高水平成果。

高职院校身兼类型教育和高等教育双重性质，作为类型教育，与普通教育相比更具有实践性、应用性，具有鲜明的就业、创业、从业和服务产业导向；作为高等教育，具有培养高级专门人才，研究高深学术学问的基本属性。所以对于高职院校来说，这双重性质犹如鸟之两翼、车之双轮，缺一不可。《国家职业教育改革实施方案》提出，经过5~10年左右时间，职业教育基本完成由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变，由追求规模扩张向提高质量转变，由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变，大幅提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。高职院校在这场转变中应当起到关键性、决定性作用，为中国加快建设世界重要人才中心和创新高地贡献职教的力量。

与产业链条的全方位结合，是当前高职院校工作的重中之重。学科设置是教学和育人的核心，聚焦产业链而不是按照科学门类来设置专业和二级学院，可以直接促进学生就业，为校企合作铺平道路，更能加强专业和产业的结合，实现理论更好地服务实践、指导实践，实践更好地完善和生成理论。从科研角度来说，聚焦产业链条，可以为高职院校科研找准空间领域，发挥相对优势，与普通高校科研实现错位发展。从社会服务来说，聚焦产业链条，更能发挥高职院校在服务社会经济发展中的近距离优势，促进高职院校社会地位的提高，形成尊重职业教育、尊重技能人才的社会氛围。

高职院校与产业链条的深度融合，一方面要在投入和分配机制上下功夫，用好政府统筹和社会多元两种力量，坚持解放思想、实事求是，建立完善让团队和个体都受益的体制机制，激发知识和科技对生产力的促进作用。另一方面要探索建立适应高职院校作为类型教育和高等教育双重属性的有效评价机制，做好学校评价、学科评价和师生评价，发挥教育评价的“指挥棒”作用，为学校发展和师生发展减负、赋能、增劲，促进高职院校和产业链的全方位融合。

（作者：罗容海，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副研究员）

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