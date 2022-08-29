人民网北京8月29日电 （记者孙竞）28日，北京地区高校外语类专业《理解当代中国》系列教材教学研讨会会议在京举行。来自中国人民大学、北京外国语大学、北京第二外国语学院等30多所高校的百余位外语学院院长、系主任和专家学者，通过线上线下相结合方式参加会议，围绕高等学校《理解当代中国》多语种系列教材应用展开交流。

据介绍，《理解当代中国》系列教材由外语教学与研究出版社出版，涵盖英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、意大利语、葡萄牙语等9个外语语种及国际中文，帮助学生了解中国特色话语体系，提高向国际社会讲好中国故事的能力。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办公室主任徐和建在致辞中指出，向世界展示真实、立体、全面的中国，离不开扎根中国大地、具有家国情怀、拥有国际视野的高素质跨文化传播人才。《理解当代中国》多语种系列教材出版，有助于提高学生用外语讲好中国故事的能力。各高校在教材应用过程中，要把握“时”与“势”，在立德固本中稳基石；把握“外”与“融”，积极创新新时代外语人才培养路径；把握“知”与“行”，充分发挥外语高校优势，共同推动世界读懂中国，培养出更多面向世界阐释中国特色、中国精神、中国智慧的优秀人才。

北京第二外国语学院党委副书记、院长计金标表示，北二外积极探索课程思政有效路径，努力创新新时代外语人才培养模式。学校牵头圆满完成《理解当代中国》阿拉伯语系列教材编写，并积极参与英语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、对外汉语教材的编写工作；同时，以此为契机，不断夯实大思政育人格局，为培养具有家国情怀、国际视野的新时代外语人才贡献力量。

外研集团党委书记、董事长、外研社社长王芳表示，理解中国、沟通世界，语言是载体，人才是关键。《理解当代中国》系列教材首批39本日前正式出版，用世界听得懂的理论语言、学术语言、专业语言，阐述中国之路、中国之治、中国之理，是新时代高等外语教育的创新之作。作为外语教育工作者，要深化对教材指导思想、总体框架、重点内容的把握，真正掌握教材的编写理念、主要内容和教育方法，切实提高教材使用和人才培养成效。

北京市教工委高教处副处长张富宇表示，教材是铸魂育人的重要载体，直接关系人才培养方向和质量。北京高校外语教学领域专家聚集一堂，研究探讨如何充分用好《理解当代中国》系列教材，这对于推动新时代优秀外语人才培养具有重要意义。希望在京高校外语类专业专家学者认真审视定位本专业在培养堪当民族复兴大任时代新人中的使命担当，主动对接国家战略需求，为中国更好、更深参与全球治理、构建国际话语体系作出更大贡献。

研讨会上，教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会主任孙有中教授以“高等学校外语类专业的历史方位与改革路径思考”为题，系统阐释了外语专业的历史及其与新文科、课程思政建设的内在联系，并着重介绍了《理解当代中国》系列教材工作的意义和成果，并就如何推动教材应用提出了具体建议。《理解当代中国》阿拉伯语系列教材总主编、北京第二外国语学院中东学院张洪仪教授就“立德树人与《理解当代中国》阿拉伯语系列教材的创新编写”为题对具体教材编写过程中的思考、设计和教学建议进行了重点发言。

北京第二外国语学院教务处处长曲鑫，中央民族大学外国语学院副院长朱小琳做了交流发言。来自在京高校外国语学院的专家学者就此次会议主题进行深入交流与探讨，为深入理解和使用教材提出了建设性意见和前瞻性观点。

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