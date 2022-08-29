人民网8月29日电 28日，北京大学2022级本科新生带着青春的朝气，走入燕园，迈入人生的新阶段。

北京大学2022级本科生报道现场。校方供图

北京大学2022级本科新生行走在校园。校方供图

2022年，北京大学共录取4457名本科新生，其中校本部录取本科新生3066人（包括内地学生2994人、港澳台学生72人），他们分别来自全国953所中学。同时，学校招收了来自海外41个国家和地区的367名留学生，以及软件工程第二学位学生100人。

北京大学医学部共录取本科新生878人（包括内地学生861人、港澳台学生17人）；另录取来自15个不同国家和地区的留学生46人。

在报到现场，记者采访了北大哲学系新生马川越。今年，她以628分的成绩考入北大哲学专业。当被问及为何选择哲学这门“冷门学科”时，马川越说，高中时期她就热爱阅读文史哲类书籍。在广泛阅读和自由思考中，她感受到了哲学本源性的思想力量与独特魅力，从此坚定了学习哲学的信念。谈及未来，马川越希望自己能成为一个思维更完善的人，向内发现，向外探索，保持初心，不丢童真。

北京大学2022级本科新生在校园打卡。 校方供图

北京大学2022级本科新生在院系迎新接待站打卡。 校方供图

北京大学2022级本科新生在院系迎新接待站打卡。 校方供图

(责编：郝孟佳、孙竞)