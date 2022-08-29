历时六个月的第二届内地与港澳大学生模拟法庭(仲裁庭)大赛8月28日在上海国际争议解决中心圆满落幕。

本次大赛开创性地参考适用了上海国际仲裁中心自贸区仲裁规则，让线上模拟仲裁有规则可依；同时，全英文的仲裁比赛，拓展了学生的思路，以赛代学、以赛带练，锻炼了学生处理国际争议的能力。

于2022年3月启动的本次大赛受到内地与港澳三地高校法学院学生的欢迎，55所高校法学院组织了78支队伍参赛。经过29名沪上涉外法律专家的评选，16支参赛队脱颖而出，进入正赛。正赛以模拟仲裁开庭审理的形式举行。16支队伍分为四组，每组单循环，根据仲裁程序令，两两捉对厮杀。26名英语娴熟的“仲裁员”做出了评判，复旦大学队、华南师范大学队、西北政法大学队、澳门大学队脱颖而出，进入了半决赛。

在28日上午举行的半决赛中，经过两两比拼，复旦大学队和华南师范大学队最终进入决赛。当日下午，决赛开始，经过激烈交锋，最后华南师范大学队获得本次大赛的亚军，复旦大学队获得本次大赛的冠军。

本次大赛由中华人民共和国教育部港澳台事务办公室、全国人大常委会港澳基本法委员会研究室、国务院港澳事务办公室交流局指导，旨在加强内地与港澳地区高校间交流，在探讨三地青年共同关心法律问题的同时，开拓法学生实务训练的新途径，培养新时代涉外法律高级人才，带动内地与港澳地区学生的实习和就业。大赛希望推进中国涉外法律人才培养，为涉外法律服务机构和大型企事业单位法务部门培养一批专业素质过硬、善于破解难题的高层次复合型、应用型、国际型法治人才，为建设一支法学功底扎实、具有国际视野、通晓国际法律规则、善于处理涉外法律事务的涉外法律人才队伍奠定基础。

本次大赛中，除了冠亚军外，组委会根据分数和学生表现，还评比出了最佳代理律师书状奖，最佳代理律师庭辩奖和最佳申请书奖等多个奖项。(记者 陈静)

(责编：何淼、郝孟佳)