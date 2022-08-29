这个暑假，深圳大学管理学院2020级学生宋方虽然没能回湖南老家，但心里感觉非常踏实。因为她在学校推荐下进入了位于深圳南山区的深信服科技股份有限公司实习。

“能在大二就进入这样的大企业实习，机会相当难得。三个月的实习期，可以让我熟悉企业、增长本领。我相信，这会让我提前进入状态，对未来求职非常有帮助。”宋方开心地说。

宋方告诉记者，为了学以致用，身边很多同学刚进大学就开始关注就业信息，她在大二下学期才关注“深大就业”公众号，“已经算是‘后来者’了”。5月18日晚，她看到公众号上发文预告，说19日晚7点有一场学校组织的企业直播招聘，第二天晚上，便抱着试一试的心态点进了直播间。

“之前看到的招聘信息，大多是图片和文字，需要自己去阅读、去研究。看直播更形象，印象更深刻。”2002年出生的宋方坦言，与千篇一律的招聘信息相比，直播招聘确实让她眼前一亮。除了深信服科技的相关主管介绍了企业及岗位情况，还有一位已经入职的深大毕业生也参加了直播，介绍自己的求职经历，解答同学们关心的很多问题。听了分享，宋方下定决心：投简历，申请实习！

“看到‘直播带货’那么火，我们就想到将‘直播’元素植入促就业工作，尝试‘直播带岗’。学校派出学生直播团队进企业，直播企业的工作场景、生活环境，学生可与企业人资部门负责人在线互动，在直播间提交简历。这一创新方式打破了常规线上招聘的对接壁垒，足不出户便可‘身临其境’地走入企业、完成互选，企业选聘人才的效率也提高了。”深圳大学学生部部长陈云飞告诉记者，学校还打造了学生专属的网络面试空间，帮助学生顺利求职。

虽然这次直播活动开展得晚了一些，大多数深大毕业生已经拿到了录用通知书，但能够吸引在校生前来实习，对学生来说是一次求职演练，对公司来说则是重要的人才储备，深信服科技深圳地区校招负责人梁楚瑜对直播效果很满意。“同学们在此前对深信服不太了解，今后我们会尝试开展更多的直播招聘活动，主动去接触大学生。”

不仅深圳大学在尝试“直播带岗”这样的线上招聘新模式，深圳的诸多企业也在积极开拓线上互动途经。

梁楚瑜介绍，深信服2023届校招岗位涵盖研发类、市场类、技术服务类、安全服务类等7个大类，还针对低年级同学搭建了一个线上求职知识社区，通过“信服圈儿”公众号，同学们可以学习到专业线上课程、往年校招真题、大咖直播公开课、师兄师姐职场大爆料等。

“我们在公众号和B站推出‘何时求职’‘如何求职’等节目，为毕业生提供就业辅导，还搭建线上内容平台T-learning校招培养专区，精选公司内部专家课程向求职者开放。”腾讯校园招聘负责人蔡治华告诉记者。

陈云飞坦言，很多企业的做法，对学校不乏启发意义：“要聚焦学生不同阶段的求职问题，帮助他们做好充足准备。针对低年级学生，侧重岗位启蒙、基础知识、思维表达等类型课程；针对大三、大四学生及研究生，聚焦技能应用、求职辅导类课程；针对初入职场人群，提供职场融入类、岗前培训类辅导。”

“人才是第一资源。我们希望通过各种线上线下互动，和学校携起手，助力更多大学生求职成功。”蔡治华说。

（记者 严圣禾 党文婷）

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