杨 宁 李汶洁

二〇二二年一月，董娟在迪拜达人秀上弹奏古琴曲《流水》。

受访者供图

中国传统八雅包含琴棋书画、诗酒花茶，每一字都代表古代文人的一种生活方式。古琴居八雅之首，琴音悠远、沉静平和。2003年，古琴入选世界“人类口头和非物质文化遗产代表作”名录，有三千余年悠久历史的古琴的文化价值得到世界公认。

“弦底松风诉古今”，如今渌水亭琴茶社跨越时空，在阿联酋迪拜奏响古朴深邃的中华雅文化之音。

与琴结缘 因琴相聚

迪拜华侨董娟师从古琴演奏家、教育家、非遗蜀派古琴代表性传承人俞秦琴女士，于2018年在迪拜创办渌水亭琴茶社。社以渌水为名，源自唐代白居易《琴茶》诗：“琴里知闻唯渌水，茶中故旧是蒙山。”

董娟表示：“《渌水》原为古曲，蒙山亦是故乡，再没有比渌水亭更契合的名字了。清代词人纳兰容若家中亦有渌水亭，一直是他与文人雅士吟诗作赋、往来唱和之地。我希望渌水亭琴茶社也能成为当地琴友、茶友雅集之所。”

“情不知所起，一往而深。”回想起与古琴的相遇，董娟说：“十多年前，我在一座上海茶叶商城里闲逛时，偶然听到CD机里传来的古琴声。我还记得那是古琴泰斗龚一老师和笛箫演奏家罗守诚老师的琴箫合集《云水吟》。当下，我便被深深吸引、不能自拔。自那以后，古琴便没有离开过我的生活。”

渌水亭琴茶社的创办源于董娟对于古琴的热爱，也源于迪拜华人对于古琴的浓厚兴趣。董娟表示：“现在琴茶社共有20余名古琴学生，最小的不到6岁，他们都是通过口口相传了解到渌水亭，并且在这里爱上了古琴。学好古琴，功夫在琴外。课上，我常为学生讲解琴曲背后的故事，‘江枫渔火对愁眠’的惨淡、‘高山流水觅知音’的佳话、‘梅花飞下又三弄’的高洁，只有读懂了其中深意，才能弹奏出真正的琴音。”

迪拜华侨李雪自幼喜爱古琴。2020年1月，她在朋友引荐下认识董娟，从此踏上学琴之路。她说：“董老师的一首《鸥鹭忘机》将我引上学琴路，从入门的《秋风词》到著名的《梅花三弄》，学琴两年有余，我已习得众多曲目。弹琴指法可以通过练习巩固，但如何参透古曲意境却是学琴人一生的课题。”

中国传统音乐传达儒道思想，追求悟性慧根。董娟说：“古琴作为中国最古老的弹拨乐器，集中体现了中华民族的民族特性。含蓄、婉约体现在古琴的指法、发音各个方面。手指下的吟猱余韵，如洋洋江河，将远古之思一一道来。‘琴者心也，琴者吟也，所以吟其心也。’古今忧思都随着琴声飘散开去。”

民族声音 世界相通

“戍客望边邑，思归多苦颜。”很多在迪拜的华侨华人以文艺活动排遣乡愁。渌水亭琴茶社已组织多次线下雅集、2次线上雅集。董娟回忆道：“雅集遵循川派古琴传统，以《春夜宴桃李园序》开场。20世纪50年代初，中国著名音乐史学家杨荫浏、夏一峰先生将李白的边塞诗《关山月》配入古琴弹唱。一次雅集上，我便为大家弹奏了这首《关山月》。一曲毕，思绪绵长，引发共鸣，大家纷纷诉说起思乡情谊。渌水琴歌振林樾，湖湘昆曲悦知音，我们虽身处他乡，却始终传承中华文化。”

2022年1月，渌水亭琴茶社参演2022第八届阿联酋华侨华人春晚节目《剑胆琴心》，《流水》琴音起伏，武术招式频频。

董娟表示：“迪拜是一座沙漠中的奇迹城市，水在沙漠中更显珍贵。《流水》作为经典古琴曲，表现了中国传统文化中人与自然、宇宙交融的哲学思想。它作为中国音乐的灵魂与精髓，曾被镌刻在美国旅行者号探测器的金唱片上，昼夜不息地回响在茫茫太空，寻觅宇宙间的知音。琴音似水，时而如山涧琤琮、时而如激浪奔雷，化作飞瀑流泉自东方而来，恰似迪拜华人，可刚可柔、自强不息，传承东方、创造奇迹。”

近日，董娟受邀拍摄阿联酋迪拜文化部组织的文化系列节目，雅致汉服与远古琴音，飘扬在科技感十足的迪拜未来博物馆。董娟感慨道：“节目拍摄人员均为外国人，他们对于古琴给出了最原始、直接的反馈。来自阿尔巴尼亚的导演被古琴音色深深折服，对博物馆向导激动地说，‘我被这个乐器的声音惊艳，这简直无与伦比。如果你听到它，一定会非常难忘。’那一刻，我感到非常自豪，更加体会到民族的就是世界的。”

以茶会友 一脉相承

除了古琴，茶也是董娟生活必不可少的一部分。她师从中国著名茶文化专家林治，将所学在迪拜发扬光大。董娟说：“渌水亭琴茶社分期开设茶艺班，一期12节课程、四五名学生。从茶文化到六大茶类的冲泡、品鉴，渌水亭已吸引7期学员参与，其中不乏来自俄罗斯、塔吉克斯坦等国家的学员。”

中国茶道历史悠久，始终追求“和、静、怡、真”四个境界。在一方茶席上，这四字真言体现得淋漓尽致。董娟解释道：“茶席布置讲究‘里外一致摆真席’，追求真切、真实、真知。‘怡者和也、悦也、桨也。’一壶、一杯、一花，自相一致的茶席能够让原本静置的茶汤流动在空间里。课后，我会让学生重置家中茶席，大家遵循规范、展现特色。”

在今年妇女节的茶艺活动上，董娟携四名学生带来了以春夏秋冬为主题的四季茶展。董娟说：“四名学生分别冲泡春夏秋冬的代表茶，根据茶青采摘时间划分，春天喜绿茶、夏天宜白茶、秋天饮乌龙、冬天偏熟普。对于外国友人来说，现场的几款茶叶几乎是闻所未闻。他们纷纷上台品茶，一探四季茶的不同韵味。”

负责秋季茶展的学生徐婷表示：“秋高气爽时节，一杯乌龙更显肃穆。从一棵树上的叶子到茶杯里传来的香气，茶的色香味意让在场观众流连忘返。他们轮流品尝四季之茶，询问泡茶注意事项，表示回家后要亲自泡茶，品品自家茶叶的韵味。”

“七弦为益友，两耳是知音。”在渌水亭琴茶社，琴茶同味，相伴左右。董娟说：“琴茶本一事，琴之道亦茶之道。中国茶道修习的必由之径是修身养性、追寻自我，而‘味外之旨、韵外之致、弦外之音’则是古琴深远意境的精髓所在。日后，我希望让更多人通过渌水亭了解并爱上中国古琴、中国茶道。”

(责编：何淼、郝孟佳)