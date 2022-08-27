杜老师：

某媒体刊文说：“要牢牢抓住发展新机遇，在推动高质量发展方面打出新的‘组合拳’。”请问其中“组合拳”的含义是怎样的？谢谢。

湖北读者 陈先生

陈先生：

“组合拳”指拳击运动中将各种单一拳法组合起来的一种拳法。现在常用“组合拳”比喻多项措施配合起来一起使用的举措。也就是指应对某事的措施不是单一的，而是多措并举，且相互配合。例如：

（1）近年来，他们在推动高质量发展方面打出新的“组合拳”，取得显著成效。

（2）有关单位出政策、搭平台、拓渠道，打出促就业的“组合拳”，收效甚好。

（3）这个县打出强有力的“组合拳”，有效确保了粮食播种面积。

（4）科技社团搭建创新平台，打出促进科研成果转化的“组合拳”，在服务高水平科技自立自强中发挥了重要作用。

（5）这个城市努力打好助企纾困“组合拳”，以减轻餐饮企业负担，帮助其恢复元气，提振活力。

“组合拳”是名词，常做宾语，支配“组合拳”的动词常是“打”，说成“打出”或“打好”等。“组合拳”有时也做主语，例如：

（1）强有力的“组合拳”有效克服了罕见秋汛的影响，稳定了冬小麦面积。

（2）这套“组合拳”及时精准，而且操作起来十分顺利，是经过实践验证的好办法。

（3）该市打出的一套改革“组合拳”，有效提升了市场的活力与效率。

（4）今年我们打出的一套稳增长的“组合拳”，成功应对了经济的下行压力。

给“组合拳”加的量词一般用“套”。在实际使用中，有的给“组合拳”加了引号，有的没加。从凸显“组合拳”比喻义的角度说，加引号更好些。

《语言文字报》原主编杜永道

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