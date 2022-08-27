第二届中国空间科学大会26日在山西省太原市开幕，来自全国220余家科研院所、大学、企业，以及国家和省部级重点实验室等机构的近500名空间科学、空间技术、空间应用领域的院士专家、学术带头人和青年科技骨干参会。开幕式上揭晓了“第二届中国空间科学学会科技奖”和中国空间科学领域2022年度“最美科技工作者”。

认知宇宙与客观世界的规律是世界各国科学家的共同目标，开展空间科学领域国际合作是人类认识自然的共同科学行为。中国空间科学大会是我国空间科学领域唯一将本领域各分支学科组织到一起进行交叉融合交流的综合性高水平学术交流平台，每两年举办一次。本次大会以“建设空间科学强国，实现高水平自立自强”为主题，设置了1场“后疫情时代的空间科学国际合作”高峰论坛、13场大会特邀报告和32场分会场学术交流。

开幕当天，9位院士和4位知名专家围绕载人航天工程、月球与深空探测工程和空间科学卫星的最新进展、国际前沿和未来发展举行了13场特邀报告，共同研讨空间科学前沿技术与发展态势，促进空间科学各学科的深度交叉融合，普及空间科技知识，助推实现高水平科技自立自强。专家认为，空间科学因其和平、开放、共享的性质，能够贡献新的重大发现与科学知识，成为各国和平利用空间的重要窗口。未来，须继续努力推进空间科学国际合作，促进重大成果产出，拓展人类认知疆域，为构建人类命运共同体努力前行。

本次大会会期4天。其间还将安排青年学术沙龙、“科创中国”空间科技路演、“航天新技术新成果展”和“星辰大海等着你”山西行科普活动月等系列活动。高峰论坛上，重要的国际组织与机构、各主要国家空间科学家和管理专家针对现阶段开展空间科学国际合作所面临的挑战与应对措施、国际合作模式与机制、航天机构和国际组织发挥的作用，以及新形势下国际合作的机遇与展望进行了深入探讨，并达成共识，形成有利于推动未来空间科学国际合作的“太原倡议”。

(责编：孙竞、何淼)