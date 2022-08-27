9月1日，为期3天的2022世界人工智能大会将在上海拉开帷幕。记者从8月26日上海市政府举行的新闻发布会上了解到，2022世界人工智能大会将在上海世博中心设主会场，在浦东张江和徐汇西岸设2个分会场，并在北美、欧洲、新加坡、韩国和中国香港等地设5个分会场，实现海内外多地联动。

上海市经济信息化委主任吴金城介绍，本届大会的主题是“智联世界 元生无界”，旨在充分把握人工智能与元宇宙相融互促的发展趋势，连接汇聚世界人工智能最新观点和成果，传递无界共生的创新理念，展现上海智能时代的美好图景。目前，大会各项筹备工作已进入冲刺阶段。

今年，大会的近百场论坛覆盖技术创新、产业应用、法治伦理和生态建设四大领域30多个专业方向，包含AI+元宇宙等当前人工智能最热门领域。目前已确认参会的国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等重量级嘉宾500余位，行业影响力进一步提升。

2022世界人工智能大会展区面积15000平方米，参展企业200余家，首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40%。世博中心主会场呈现元宇宙核心展，从虚拟体验和现实展示两个维度，展现AI+元宇宙全产业生态链；业界领先的AI大模型、智能手术机器人、智能驾驶商用车等重磅产品也将亮相，同时展示中科院自动化所的全球首个三模态大模型、百度文心大模型等八大“镇馆之宝”。

今年正值世界人工智能大会五周年，大会特别策划推出了五周年地图，将全景展现人工智能技术发展、历届大会以及上海人工智能产业发展五周年成果。浦东分会场首次启用张江科学会堂，展示全球首台元宇宙3D打印机等前沿新产品新应用；徐汇分会场以沉浸式虚实交互为特色，将推出元宇宙应用场景精品展、云游戏表演赛等。

本届大会由工信部等国家部委和上海市人民政府共同主办。工信部科技司副司长任爱光表示，工信部将继续与上海市加强协同，支持将世界人工智能大会办成全球人工智能领域的顶级盛会，以高水平对外开放不断开拓智能经济领域合作创新。

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