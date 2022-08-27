“老师，我俩都被录用了，太感谢您了！”毕业离校时，一同拿到企业录用通知的东北石油大学本科生张欣哲、李航激动地给辅导员发去信息。

此前很长一段时间，这对恋人一直在“二战”考研和就业之间摇摆。此刻，他们感慨地对记者说，能够“爱情事业双丰收”，得益于学校和老师“面对面”的全程指导与鼓励。

“我们最初选择跨专业考研，为此投入大量时间精力，压根儿没关注就业信息。等到考研失利，心里才慌了。”张欣哲说。两人在网上投了很多份求职简历，都石沉大海。怎么办？是在家复习明年再考，还是四处乱撞继续求职？眼瞅离校时间越来越近，身边同学都找到了“归属”，两人心里越发焦虑。

“欣哲，有个企业挺适合你，快看下。”一天，辅导员高泽远敲开寝室门，把一份宣传册递给张欣哲。了解了两人情况后，高泽远一直在为他们留意适合的就业机会，得知中海壳牌石油化工有限公司招聘化学工程相关专业毕业生的信息后，第一时间找到张欣哲。

“老师，我和女朋友还有点犹豫，要不要继续考研。”“提升学历是好事，但研究生毕业后要做什么，你们有明确打算吗？是从事科研还是就业？”单刀直入的问题，让张欣哲突然意识到，自己似乎从未认真规划过未来，考研更多是一种“随大流”心态。

“考研大军人数逐年递增，竞争越发激烈。而随着国家对能源安全的高度重视，国内化工企业发展态势良好，用工需求大，如果有兴趣，不如把握机会尽早就业，投身到祖国建设中来！”高老师的话，深深打动了张欣哲。他和李航详细了解了企业信息，在高老师的指导下制作简历、学习面试技巧，最终顺利被企业录用。

“入职后，我们更真切感受到老师的建议是多么中肯。现在我们每天都在学习新知识、新技能，特别充实。”张欣哲说。

辅导员送来“及时雨”，得益于学校大力推进就业工作的创新举措——送岗位进寝室。“疫情的突发多变给就业工作带来了很多困难和挑战，需要全校总动员，帮助求职学生和招聘信息无缝对接。”招生就业处负责人徐萌坦言，“我们发动就业干部，院领导、辅导员、教师及学生干部等组成就业帮扶队伍，上下联动，定期到学生寝室走访，了解学生动态和就业意向。”

“这里有我们搜集到的学生所学专业、特长优势和求职意向。”徐萌点开学生就业档案微信小程序给记者看，“根据这个，我们把适合学生的岗位直接送到寝室。目前，已经为学生推荐3万多个岗位，效果不错。”

为了帮助学生找到更多“虚席以待”的岗位，学校还推出“就业干部来做HR”活动，积极对接企业，一方面收集、筛选、分类就业信息，一方面帮企业开展校园招聘宣讲。

“我们企业急需用人，赶上疫情进不了校园，真着急。”“您别担心，请把企业信息发给我们，学校会找经验丰富的老师在校园内替你们做宣讲。”这是就业季常常发生在企业和就业干部之间的对话。

今年以来，通过“就业干部来做HR”活动，东北石油大学累计组织228场次宣讲，提供20000余个岗位，面对严峻的就业形势，作为石油特色高校，学校2022届毕业生与“三桶油”企业签约率仍创历年新高。

“如果不是老师出马宣讲，我可能就错过中海油服了。听了宣讲才知道，虽然这里海上作业条件艰苦些，但薪资待遇好、倒班模式相对稳定，很适合我。”一名签约中海油服的学生说。

“毕业生就业是校园里最大的民生工程。学校将以更高站位保就业、访企拓岗促就业，用‘穿针绣花’的细功夫和对接帮扶的暖举措，不遗余力做好毕业生就业工作，让年轻人振翅高飞！”东北石油大学党委书记付晓飞表示。

（记者 张士英 通讯员 许丽娜）

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