人民网天津8月20日电 （记者孙竞）2022年8月19至20日，世界职业技术教育发展大会在中国天津召开。来自123个国家（地区）的政府机构、国际组织、行业企业、学校、研究机构代表出席了大会，围绕“后疫情时代职业技术教育发展：新变化、新方式、新技能”的主题进行深入交流、广泛探讨。结合代表的观点、意见和建议，大会形成《天津倡议》。

倡议认为，职业教育是创造价值的教育，可帮助人们获得技术技能，增强创新意识和能力，积极应对环境变化，是以能力为本位、需求为导向、贯穿人一生的教育，是提升产业效能、促进持久包容和可持续经济增长的重要力量，是促进充分和生产性就业、增进人民福祉、创造美好生活的重要途径。

倡议指出，秉持公平全纳、有教无类、面向人人、质量优先的理念，为各类群体提供适宜的职业教育和培训，注重培养诚信敬业、精益求精、追求卓越、勇于创新的职业精神，注重培养可持续、可迁移的发展能力，促进人的全面可持续发展。

倡议强调，职业教育要适应后疫情时代的特点和数字化变革需要，与终身教育相结合，与产业链条相契合，与经济社会高质量发展相融合。要进一步扩大高质量的技能人才供给，促进人才培养模式、评价方式、组织形式变革，提高职业教育适应性。要加快数字化转型，强化数字技能、绿色技能培养。

倡议希望，政府、行业企业、学校和研究机构积极参与职业教育，不断创新合作形式，拓宽合作内容，建立产学研用深度合作机制，打造互利共赢的技术技能共同体，以科技创新、成果转化支撑引领产业发展与变革，以跨界互动、融合创新共同创造世界美好未来。

倡议呼吁，各国政府加大对职业教育的支持和投入力度，提高劳动者的收入水平和社会地位，树立职业荣誉感、增强社会认同感，鼓励用双手创造美好生活；创设国际职教大奖，让职业精神得到弘扬，让职业教育得到尊重，让职业教育创造的价值得到奖励。各国政府、国际组织、行业组织、企业界和教育界携起手来，加强互学互鉴和务实合作；组建世界职业技术教育发展联盟，构建全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，为实现联合国2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体做出更大贡献。

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