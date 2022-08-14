习近平总书记在中央人才工作会议上强调，要建立以信任为基础的人才使用机制，允许失败、宽容失败，鼓励科技领军人才挂帅出征。要为各类人才搭建干事创业的平台，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，让事业激励人才，让人才成就事业。

习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、切中肯綮，让有真才实学的人才英雄有用武之地，为用好用活各类人才特别是科技领军人才提供了重要保障和根本遵循。

为何要提倡“揭榜挂帅”

从国家战略角度，当今世界百年未有之大变局加速演进，科技实力成为国与国之间战略博弈的重要砝码。我国的科技创新能力直接关系到建设社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴的历史进程，提倡科技领军人才挂帅出征，是站在国家发展战略高度，为科技进步提供领军人才的重要制度，具有必要性与紧迫性。

从科研实践角度，“揭榜挂帅”能解决往常科研任务与人才管理“两张皮”等问题。过往的科研实践中，许多重大、重点课题只能由领军人才、正高职称的科研人员担任，青年人才、体制外科研人员有时无缘申报国家课题，而“揭榜挂帅”打破了固有模式，不拘一格用人才，给能者提供在科研第一线建功立业的平台，让他们到科研实践主战场“挂帅”，这是立足科技创新发展实践，让人才有用武之地的激励制度，具有创新性与务实性。

从人才培养角度，所谓“揭榜挂帅”其核心命题其实是激励人才，此“榜”是“揭”的任务和责任，此“帅”是“挂”的许诺和授权。提倡“揭榜挂帅”，为的就是要让能者上、让智者上、让勇者上。谁揭了榜、挂了帅，谁就要勇于担当该有的责任，同时也能被赋予相应的权力。因此，“揭榜挂帅”更是培养高素质人才的孵化器。

简言之，“揭榜挂帅”是一种新型科研组织模式，把需要攻关的科研项目张榜，谁有本事谁就揭榜。在破解“卡脖子”难题过程中，“揭榜挂帅”正发挥越来越大的作用。

破立并举优化体制机制

千军易得，一将难求。中央人才工作会议提出“揭榜挂帅”后，全国各省市目前尚处于探索如何因地制宜、如何落到实处的阶段，任重而道远。

新旧制度仍在更替完善中。目前，各地的科研管理措施、项目实施进度、项目申报方式等处于新旧交替期，还存在管理惯性问题。比如在标准上，纵向国家省市县规定不同，横向同一地域各个部门各自为营，目前不少省市科技、工信、卫健等系统仍是单独发布自己部门的科技榜单，未形成合力。

科研资金保障制度仍需逐步完善。部分地区仍存在重经济轻科研、经费保障不足等问题：有的政府部门在配合过程中存在科研专项资金有限等困难；有的企业存在对科研热情度不高等问题；有的科研经费报销难，设立的项目资金“有名无实”，财务报销程序繁杂、各类“填表”重复，经费“管理过度”现象不在少数。这些情况减退了科研工作者“揭榜挂帅”的热情。

科研成果转化率仍待加强。部分地区仍存在着科研成果市场转化比率偏低问题：一方面，到科研机构放榜技术攻关类企业的数量、项目资金有限，很难吸引有实力的研发机构参与揭榜；另一方面，研发机构长期依赖国家补贴，缺乏与企业产学研的良性互动，研究成果“曲高和寡”，无法被市场转化。特别是部分文科类学术研究，动辄十几万字的结项成果，却变成获取科研经费的“自娱自乐”。

引人用人制度仍需完善。部分地区科研机构管理制度、职称评定、人才考核等方面尚未打破传统观念，唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向明显，用一把尺子衡量人才。若不能坚持“破四唯”与“立新标”并举，赋予重点用人单位人才“引育留用”自主权，赋予“卡脖子”技术领军人才更大人财物支配权，就很难真正调动科研人员参与“揭榜挂帅”的积极性。

精准施策营造创新生态

如何让“揭榜挂帅”落地生根、开花结果？笔者认为，还得从制度、资金、转化、人才几方面着手。

加速新制度协同落地。尽快因地制宜启动新的科研管理措施、项目实施章程、项目申报方式，缩短新旧政策交替期时间，让“揭榜挂帅”快速精准落地。明确“揭榜挂帅”和传统科研项目的核心区别，避免实际操作中“换汤不换药”。同时，纵向加强国家省市县四级协同，横向在每个层级加强部门间的协调，建立联动有效、资源共享的协同机制。

完善科研经费保障。针对科研经费少、立项难问题，财政部门可设专项“揭榜挂帅”资金，广纳社会资金，鼓励有科研需要、有经济实力的企业放榜。比如，四川成都围绕碳中和碳达峰目标和绿色低碳产业发展，在国家新一代人工智能创新发展试验区重点场景建设和大气污染物技术治理两个领域试行“揭榜挂帅”机制，并设立专项资金，已揭榜4项、支持2400万元。

加大科研成果转化率。启动科研项目时要考虑到成果转化渠道，建立“社会所需—机构所研”循环可持续“揭榜挂帅”模式。如四川德阳开展“科技赋能千企”揭榜挂帅行动，遴选出影响力大、应用面广的“华龙一号主管道用材料”等38项技术攻关需求，激励企业进行创新成果转化和应用。

创新引才用才机制。水不激不活，人不激不奋。要建立以信任为基础的领军人才使用机制，给领军人才更大技术路线决定权、经费支配权、资源调度权；要为揭榜者松绑，让其从应景性、应酬性、应付性的活动中解放出来，保障科研人员将主要精力和时间用于科研活动；要“破四唯”建立以创新价值、创造能力、创作贡献为导向的新型科学量化考核机制，多一些“私人定制”“量身定做”，少一些“一锅煮”“清一色”，允许专业的多元意见，保护建议的独立性。营造鼓励成功、宽容失败的良好氛围，促使创新之泉迸发涌流、创造之树枝繁叶茂、创业之花竞相开放。

（作者：邱 然，系四川省委党校党史教研部主任、副教授）

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