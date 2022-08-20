人民网天津8月20日电 （记者孙竞）19日，世界职业技术教育发展大会主论坛在天津举行。教育部部长怀进鹏发表题为“携手推动全球职业教育高质量发展 助力建设后疫情时代美好世界”的主旨演讲。

怀进鹏表示，职业教育是与经济社会联系最为紧密的一类教育。中国始终高度重视职业教育，在有效支撑国家经济社会高质量发展、不断满足人民群众对美好生活的追求、持续畅通学生多样化成长成才的渠道、积极服务构建全面开放新格局方面取得了历史性成就，建成世界上最大规模的职业教育体系，构建了职业教育与普通教育协调发展的教育格局，实现了从学校为主举办到多元参与办学、从规模扩张发展到高质量内涵发展的历史性转变。

怀进鹏指出，随着新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，以及新冠肺炎疫情的深度影响，世界正在经历产业结构、经济结构与社会环境、人口结构等的深刻调整，各国职业教育不同程度地面临着一些共同挑战和发展机遇。站在新的历史起点上，实现职业教育新的发展，需要准确识变、科学应变、主动求变，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动教育界、产业界和经济社会发展各相关部门以及国际社会进一步加强国际交流，持续提高职业教育质量与发展能力。职业教育应当更好立足人的全面发展，坚持以人为本，提质增效；应当更好服务并融入经济社会发展，坚持以技能为先，深度融通；应当更好深化国际交流，以合作为要，互利共赢，包容发展。

怀进鹏强调，中国将继续坚持教育优先发展，着力把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置，加快发展政府主导、多元参与、需求驱动、开放融合的现代职业教育。一是适应经济社会发展新要求，加快构建高质量发展的现代职业教育体系。二是深化产教融合体制机制改革，形成教育与产业深度互动的新格局。三是整体提升职业院校办学能级，加强职业教育内涵建设和数字化转型。四是推动重构职业教育生态，营造崇尚劳动和技能、尊重和认可职业教育的社会氛围。

来自123个国家和地区的有关国际组织、政府机构、行业企业、科研机构和院校的700多名代表通过线上或线下方式参加了主论坛。

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