人民网天津8月20日电 （记者孙竞）随着“职教星球”的点亮，以线上为主、线上线下相结合的世界职业教育产教融合博览会19日拉开帷幕。这次博览会紧扣百年未有之大变局和数字经济蓬勃发展的时代背景，凝聚多元要素，瞄准新技术与产业变革，推进产教科深度融合，助力全球职业教育高质量发展。

教育部部长怀进鹏为博览会发表致辞，他指出，举办世界职业技术教育发展大会是构建新时代全球发展伙伴关系的重要内容，更是落实全球高层对话会重要共识的具体行动。而世界职业教育产教融合博览会作为此次大会的一项重点活动，汇集前沿成果、亮点纷呈，为世界职业教育携手共同发展提供了一个合作与交流的平台。

怀进鹏表示，当前，职业教育已成为全球新科技革命背景下世界经济发展格局的关键变量，也是世界各国的共同课题，许多国家和重要国际组织正努力探索符合本国、本行业领域人才需求的职业教育体系，形成了有特色的发展职业教育的经验和模式。举办世界职业教育产教融合博览会，正是立足世界职业教育发展总体格局，助力各国深入探讨产教融合发展的新内涵、新趋势、新举措，以不断推动全球职业教育的开放合作、交流互鉴和共同发展，促进产业链、供应链与人才链、教育链有效对接，推进职业教育更好地服务于人的全面发展和经济社会高质量发展。

英雄航天员王亚平，大国工匠高凤林、戴天方、苏胜勇、王伟、廖明等为博览会致辞，从太空到深海，从国之重器到社会民生，讲述技能成才、技能报国的故事，表达对职业教育培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的深切期待。

记者了解到，此次博览会以“大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育”为主题，瞄准人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术应用，服务数字化转型、智能化升级、绿色化发展等产业变革需要，聚合教育界、产业界、科技界、企业界等国际国内资源要素，致力于打造世界一流的职业教育产教融合发展的国际公共产品。线上博览会设置了“云展馆、云场景、云视界、云服务、云学校、云风采、云学会、云互动”等八大板块，生动展示了新技术应用场景，数字化转型整体驱动生产方式、生活方式、治理方式变革成果，以及职业教育顺应数字化变革、走产教科融合发展之路所取得的新进展等。线下展设置了鲁班工坊展、天津职教展和“八朵云”微展台。

在世界职业技术教育发展大会现场，博览会还举行了简短的线下开展式。教育部副部长孙尧表示，此次博览会是职业教育领域的一大盛举，聚合社会各界资源要素，搭建国际职教合作新通道，推进全球职业教育产教融合共建共享、整体发展。中国职业技术教育学会会长鲁昕表示，举办世界职业教育产教融合博览会，目的就是要打造全球化、综合性、高水平的云上数字服务平台，探讨分享世界职业教育发展的新理念、新模式、新经验、新路径，进一步促进职业教育领域的国际交流合作、互学互鉴、共同发展。

据悉，这次博览会由中国职业技术教育学会牵头，联合中国教育国际交流协会、中国电子学会、中国工业互联网研究院、中国发展研究基金会共同主办，浙江机电职业技术学院、天津职业大学等单位承办。全国各省（自治区、直辖市）教育行政部门对博览会的筹办给予了大力支持。据了解，近万家国内外企业、近万所职业院校，近2000万人次观看了开展仪式并“云上逛展”，110多万人参与博览会的“凝星聚力、职通未来”云接力活动。

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