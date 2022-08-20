人民网北京8月20日电 18日下午，为庆祝第五个中国医师节，“医者厚道，薪火相传”主题活动暨第二届北京大学青年医师奖颁奖大会在北京大学医学部举行。活动旨在表彰一批在临床一线医疗服务、临床疑难杂症研究和创新等方面作出突出贡献的青年医师，鼓励青年医生成长。

第二届北京大学青年医师颁奖大会。校方供图

北京大学党委常务副书记、医学部党委书记陈宝剑表示，杰出、优秀青年医师代表，体现的是北大高水平临床医生成长的两个阶段——标准化培养和个性化成长。未来北大医学部将建立培养高水平临床医师的体制机制、建立引领全国培养高水平临床医师的北大医学模式，培养出更多符合时代要求的“苍生大医”。

北京大学人民医院教授祝学光代表老专家们发言。她深情讲述北医情怀，分享从医感悟，鼓励青年医生努力奋斗，为实现中国梦添砖加瓦。

北京大学常务副校长、医学部主任乔杰在最后的讲话中指出，从新一代优秀的年青医师身上，看到了北大医学“厚道”品格的传承，看到了北大医学青年人的成长，看到了北大医学人以服务社会为己任的奉献。她鼓励青年医师以受到表彰的医师为榜样，再接再厉，积极投入到北大医学医疗事业的发展中，为北大医学争荣光、为健康中国作出更大的贡献。

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