人民网北京8月4日电 近日，由长江教育研究院、华中师范大学国家教育治理研究院主办，南京市雨花台区教育局、南京晓庄学院马克思主义学院、南京市教育科学研究所承办的“第二届全国红色爱国主义教育高峰论坛”在南京举行。

中国教育学会副会长、长江教育研究院和华中师范大学国家教育治理研究院院长周洪宇在发言中指出，要以多样形式、多元路径将学术研究与育人实践紧密结合，创新推动大中小幼思政一体化建设的形式与路径。他提出，要完善顶层设计，建立协调机制，全面规划设计，突出实践育人，先试点后推广，广泛开展活动，积极搭建青少年实践教育成果交流平台。

南京市雨花台区教育局局长盛云生介绍了南京市雨花台区教育发展的实际情况，阐述了雨花台区推进红色爱国主义教育的特色路径与优秀做法，并强调要坚定青少年的理想信念，为青少年的培根铸魂、启智润心奠定基础。

来自全国各高校的专家学者围绕“大中小幼思政课一体化建设”开展了深入探讨。南京师范大学道德教育研究所所长冯建军介绍了当前德育变化的重要趋向，梳理了德育一体化的理据，并从年龄特征之维、内容之维和活动之维等方面系统阐述了德育一体化的内涵，主张从提升教师育德能力、发挥德育一体化评价的引导作用等多元措施推进德育一体化建设。复旦大学马克思主义学院院长李冉认为，思政课教师不仅要讲好“进行时”的思政课，也要树立大历史观，讲好“过去时”“未来时”的思政课。南京师范大学马克思主义学院院长王刚从政策、学理和实践等多元维度系统阐释了大中小学红色教育一体化的基本依据，认为应从教育目标一体化、课程体系一体化、教育内容一体化、教材体系一体化和教师队伍一体化等维度全面加强红色教育一体化建设。

在圆桌论坛中，淮安市新安小学校长张大冬、杭州市天长小学校长楼朝辉、武汉市育才小学校长晏莉、南京市雨花台中学校长赵光辉围绕思政课一体化建设的主题，结合学校经验与做法，从学科课程融合、特色活动实施、校园文化建设等方面分享了中小学在思政课建设方面的学校路径与有益经验。（孙竞 程功群 实习生郑晓娟）

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