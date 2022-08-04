人民网北京8月4日电 （记者何淼）全国现代会展职业教育集团成立大会暨会展教育与产业创新论坛3日以线上、线下相结合的形式在山东省济南市举行。教育部职业教育发展中心副主任曾天山，山东省教育厅党组成员、副厅长邢顺峰等嘉宾出席活动。

据了解，全国现代会展职业教育集团（以下简称集团）是全国首个会展领域的职业教育集团。集团是在山东省教育厅指导下，由济南职业学院和会展领军企业共同牵头，联合多个高职院校、本科院校、中职学校、现代会展产业链优秀企业、行业协会和研究机构等共同发起成立的非营利性产教深度融合联合体。

图为集团成立大会现场。济南职业学院供图

曾天山指出，产教融合、校企合作作为职业教育的基本办学模式，也是办好职业教育的关键所在。希望集团成立后做好四方面工作：一是明确发展定位，坚持集团发展正确方向；二是积极搭建平台，增强职业教育发展合力；三是坚持产教融合，统筹实施校企合作协同育人；四是充分发挥功能，赋能经济社会高质量发展。

邢顺峰表示，组建集团是推动职业教育高质量发展的大势所趋，是创新发展职业教育的重要载体。集团的成立，对准确把握国家发展战略，更好地服务产业转型升级具有重要意义，必将有效地促进山东省人才培养供给侧和产业需求侧要素全方位对接，为山东省高质量发展提供人才与智力的有力支撑。

济南职业学院党委书记苏旭勇对学校的办学成绩和集团发展定位进行了简要介绍，并表示将携手集团成员团结一心，互促共进，集政、校、企、行于一体，培优创特打响会展职业教育品牌。

集团成立大会举行前，还召开了集团预备会，审议通过了集团章程、第一届理事会建议名单和集团专门委员会设置方案，表决通过了济南职业学院为集团理事长单位，济南大学、青岛酒店管理职业技术学院等35家单位为副理事长单位。

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