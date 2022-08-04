图为新闻发布会现场。人民网 党童摄

人民网西安8月3日电（党童）第57届中国高等教育博览会（以下简称高博会）新闻发布会今日在西安举行，中国高等教育学会副会长张大良，副会长、秘书长姜恩来，西北工业大学党委书记张炜，陕西省政府学位委员会秘书长袁宁等出席发布会并发言。

记者从发布会上获悉，本届高博会的主题是“校地聚合·产教融合：高质量发展”，共推出“展览展示”“会议论坛”“特色活动”“高端发布”“云端推送”五大版块。其中，展览展示面积约8万平米，就业服务活动1万余平米，参展企业近千家，展位数近3500个，参会高校千余所，参会高校领导300余名，专家学者千余名。本届高博会呈现三个亮点特色：服务西部地区发展战略，助力西部高等教育振兴；贯彻科教兴国战略，促进产教、校地深度融合；落实“六稳六保”政策，促进高校毕业生就业。

发布会上，张大良就本届高博会召开的“第一届中国高校就业育人大会”作了介绍。他表示，本次大会由教育部高校学生司指导，中国高等教育学会、教育部学生服务与素质发展中心、全国普通高校毕业生就业创业指导委员会、陕西省教育厅和西安市人民政府主办，旨在展现近年来中国高校在就业育人工作方面的代表性成果。大会由1个主论坛和2个分论坛组成，主论坛还将举行“共创行动”启动仪式和首批“+共创行动”伙伴、首批“共创行动+”伙伴发布仪式。

据了解，本次新闻发布会采取线上线下相结合的方式召开，共吸引30余家新闻媒体到会报道，2.4万余人在线观看。第57届高博会将于8月4日正式开幕，期间将举办40余场会议论坛等系列活动，为广大参展参会人员提供精彩纷呈的学术视听盛宴。

(责编：何淼、郝孟佳)