原标题：【十年@每一个奋斗的你】“90后”大学生兵退伍返乡：从“驻村第一书记”到“民兵志愿服务者”

图为包宏亮带领镇干部开展防汛演练。 李洋洋 摄

编者按：

每一个努力生活的中国人，都是最美的奋斗者。也正是因为亿万奋斗者，才有了今日之中国。十年，致敬每一个奋斗的你。让我们一起，踔厉奋发新时代，笃行不怠向未来。

“宏亮，周末休息的时候回幸福村看看，大家都想你，特别是安大娘，她总是念叨着要给你包角瓜馅饺子！”进入盛夏，安大娘家的菜园子里一派丰收，这几天，包宏亮接到幸福村村民的邀约。

包宏亮1990年出生在内蒙古自治区兴安盟，毕业于内蒙古师范大学民俗学与人类学专业。大学毕业后，他为了实现自己的军旅梦应征入伍。

2015年，包宏亮退伍后选择回到家乡，并考入突泉县九龙乡人民政府工作。

“我还是愿意从基层做起，2年的当兵经历让我爱上了和民众在一起的感受，亲切。”即使退伍多年，包宏亮的言语中仍带有军人的干练气息。

2016年，包宏亮走上工作岗位的第一年，正是脱贫攻坚工作全面开启奋进之年，“我得知动态调整‘第一书记’后，便主动请缨担任了1年九龙乡九顶村的‘驻村第一书记’，那时，我就想着真正走进农牧民身边，服务于他们。”

由于包宏亮有“驻村第一书记”的工作经验，2019年，单位再次将他派到东杜尔基镇幸福村担任驻村队员。

图为包宏亮和民兵志愿者帮助养殖户防疫。 李洋洋 摄

包宏亮说，幸福村的贫困户并不多，也不算是深度贫困村，村里常住人口仅有267户675人，“但在这样的小村庄里让我感受到了村民的纯朴与热情，这里也是让我倾注真心服务的地方。”

患有帕金森综合征的安大娘一直都是包宏亮记在心头的那个人，“驻村之初，我第一次去安大娘家时，还被她赶了出去。”

得知安大娘的情况后，包宏亮每天都会到安大娘家中和她拉家常，帮她干农活，为了帮助安大娘恢复健康，包宏亮还联系了医院，时常帮她购买药品。从此，安大娘也总挂念着包宏亮。

幸福村的村民大多养肉牛，每年防疫工作是让养殖户们最犯难的事，“因为自家人手不足，防疫工作就难以开展。”

了解情况后，2021年，包宏亮组织成立了幸福村“民兵志愿服务队”，发动身强体壮的青年民兵积极加入。“我们的队员都是普通民兵和退伍军人，东杜尔基镇共480名普通民兵，按照常住人口比例，幸福村的普通民兵有12人。”

“民兵志愿服务队”成立后，队员们除了帮助养殖户们开展防疫工作，还帮村民卖牛装车、装卸货物、为年老体弱民众搬挪摆件、侍弄菜园……“10多个人，一人伸把手，不费吹灰之力就把事情解决了。”

据不完全统计，幸福村的这支“民兵志愿服务队”每年志愿服务时长达200多个小时，收获了全体村民的点赞。

“我养牛十多年，一到防疫时就头疼，抓牛可费劲了。现在有‘民兵志愿服务队’来帮我给牛做防疫，真是解决了我们的大问题！”养殖户赵艳满怀感激地告诉记者。

68岁的村民吕凤春患腰椎间盘突出，丧失劳动能力，老伴常年瘫痪在床，“民兵志愿服务队”每周都要来她家两次，帮忙收拾庭院，干些力所能及的事。

如今，庭院干净了，房前屋后的菜园子也种起来了，这让吕凤春开心得不得了。

图为包宏亮带领民兵志愿者训练。 李洋洋 摄

2021年5月，东杜尔基镇的“民兵志愿服务队”正式成立，全镇共有20支“民兵志愿服务队”、200名志愿者。

如今，担任东杜尔基镇武装部部长、幸福村“民兵志愿服务队”队长的包宏亮称，基层农牧民难以解决的生产生活难题，大多是体力活，民兵队伍凝聚力强、战斗力强，正是能派上用场。

明星湖田园文化综合体建设、防汛演练……现在的幸福村基础设施、村容村貌、村民的精神面貌都有了很大改观，包宏亮在驻村期间开展多元化活动，带领村民组建舞蹈队，从最初的6人发展到50余人，“幸福村幸福指数直线上升，这也是让我感到最幸福的事。”（作者 赵永厚 张玮 李洋洋）

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