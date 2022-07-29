原标题：什么样的作业，才是好作业

不做作业“母慈子孝”，一做作业“鸡飞狗跳”——面对作业，很多孩子和家长都“难说爱你”。“双减”以后，有家长担心孩子“吃不饱”，也有家长担心孩子“跟不上”。

作业是不是“刷”得越多越能提高成绩？写作业，到底是为了什么？能不能让孩子们在好玩的、有趣的作业中，获得持续学习的力量？“双减”政策落地实施一年，记者日前走访上海多所学校和学生、家长、任课教师、教研组长、校长以及教育研究者、管理者交谈。

“减量”“增效”，是受访者提及最多的词。家长和教师都期望，让孩子避免无意义的重复训练，又能很好地检测教学效果、提升教学质量。而围绕“作业”这一关键环节，上海中小学已经展开了持续“攻坚”。

作业不是“做了就好”“对了就行”——

好作业，需要专业化的设计

李旻兰是上海市西南模范中学的语文教研组长。这段时间，她和教研组的老师们经常讨论的是上海市教委教研室研制的《上海初中语文高质量校本作业体系设计与实施指南》。

“印象最深的是设计作业时一定要思考三个问题：一是这个作业为什么而做？二是这个作业如何做？三是如何将课内阅读的策略迁移到课外阅读中？换言之，就是要强化作业目标意识，重视学习过程引导，注重迁移运用。”李旻兰说，老师们对照指南研究之前的作业，发现有的作业偏离教学目标，而有的目标却没有相对应的作业。“在设计作业的过程中，我们要先问自己，这个作业为什么而做。”

明确作业目标后，还要破解目标中隐含的思考过程和方法，也就是研究“这个作业怎么做”，根据目标去更加科学地设计作业。

比如九年级语文课《智取生辰纲》。李旻兰打开教案：“原来我们的作业题是‘概括这篇课文的主要内容’。现在，我们分解成四个问题，小说的主要人物是谁？这个人的经历分为几个阶段？他每个阶段面对的冲突是什么？人物面对冲突时有怎样的表现？据此设计一个流程图来引导学生梳理。”

上海市教委教研室副主任王月芬告诉记者，上海一直高度重视作业管理。2019年，上海市教委就明确提出加强学校管理、优化专业指导、强化区域管理等方面的14条管理措施。2021年，上海市教委教研室研制了小学语文、数学、英语，初中语文、数学、英语、物理、化学8个学科段高质量校本作业体系设计与实施指南，明确在“压总量、控时间”的基础上，更加注重“高质量、体系化、校本化”。

王月芬认为，好作业必须是“体系化”的，要加强不同年级、不同学期、不同单元、不同课时之间的关联，避免碎片化、割裂化的作业。“单独几条好作业或者几个单元的好作业，无法发挥系统效应。只有每天的每条作业、每个单元都是高质量的，才能对学生成长发挥累积效应。”

作业设计重要，讲评和辅导同样重要——

好作业，让教与学衔接更紧密

一直以来，老师和学生们习惯的作业流程是这样的：布置作业—完成作业—批改对错—讲解答案、订正。如何指导学生在家完成作业，如何分析作业结果，如何讲评辅导作业，这些环节则是日常作业实施中容易被忽视的。

李静是上海市宝山区鹿鸣学校的一名小学语文老师。她告诉记者，上海市教委推出的高质量校本作业体系设计与实施指南，将作业实施细化为指导、评改、分析、讲评、辅导等环节，对老师们很有启发，“有了好的作业设计，还需要有效的实施，才能真正发挥作业的作用。”

李静举例说，比如看拼音写词语，同样将“笑盈盈”写成“笑吟吟”，有的学生是因为“盈”字不会写，有的是因为前后鼻音不分。“作业批改后还要注重分析，特别是根据学生的作答，推断错误产生的原因。通过作业分析探明问题，后续才能进行有针对性的讲评辅导。”

作业、教学相脱节的问题同样不容忽视。王月芬认为，这容易导致学生不认真听课，或者课后作业不会做，甚至导致家长、学生不信任学校等一系列问题。

高质量的作业，不仅设计质量要高，实施质量也要高。“我们的作业能不能真正体现检测教学、发展教学的功能，让孩子在好玩的、有趣的作业中获得持续学习的力量，这一点是极其重要的。”上海市教委副主任杨振峰说。

目前，上海义务教育学校100%建立了作业管理办法和作业公示制度。随着上海市高质量校本作业体系设计与实施指南的发布，上海全面启动义务教育高质量校本作业体系建设，将作业设计与实施落细落实，提升教师课时作业设计能力，充分发挥作业的检测教学、巩固教学、发展教学功能，从而进一步提高义务教育阶段学校的日常作业质量，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担。

高质量的作业，是符合学生实际的校本化作业——

好作业，让学习更高效

邢珍珍是上海市普陀区新杨中学的英语教师。她坦言，传统英语学科的作业仍多以书面练习为主，虽能提高学生笔试能力，但训练方式单一，缺少对学生综合语言能力的训练，“我们正在尝试更多地设计综合实践作业，提高学生的核心素养”。

“高质量的作业，一定是符合学生学习实际，符合学校特点的校本化作业。高质量和校本化，应当成为作业管理的核心词。”杨振峰说，“孩子千差万别，学校的文化传统不同，教学进度略有不同。强调校本化的出发点，就是要作业适合本校学生，适合教学进度的特点。适合教学进度的核心，就是教、学、评的一致性。”

一份好作业，让学生高效地学习，也能让老师们从中获得专业成长，实现师生共赢。

上海市黄浦区蓬莱路第二小学分管教学副校长单方告诉记者，学校组织以“聚焦作业设计”为主题的校级教学节，以教研组为单位开展作业设计评比活动，提升教师作业设计与实施的能力。

紧盯一份“好作业”，上海市教委开展专题培训与教研，强调发挥学校主体作用，将高质量校本作业体系设计与实施纳入校本教研体系，以作业为切入点，形成提高教学效率的有效路径。“我们希望，不断提高作业的针对性、有效性，发挥作业的育人功能。通过高质量作业的征集和评比，丰富作业资源库，为数字化转型赋能。同时加强作业督导，推动更多好作业涌现。”杨振峰说。

（记者 颜维琦）

(责编：郝孟佳、孙竞)