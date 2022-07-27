浙江经济职业技术学院党委书记 骆光林

办好思政课、有针对性地开展青少年思想政治教育，培养更多堪当民族复兴大任的时代新人。作为教育部“新时代学校思想政治理论课改革创新先行试点”的浙江经济职业技术学院高度重视思政课建设。

学校以立德树人为根本任务，以思政课名师工作室为有力支撑，对思政课教育教学进行改革创新，深挖育人资源，凝聚工作合力，制定了《思想政治理论课“创优行动”实施方案》，精心培育了深受学生喜爱的“一演”“一展”“一剧”“一赛”等思政品牌，构建了思政课全方位育人的良好格局。

近年来，学校荣获国家社科基金专项1项、教育部中青年教师择优资助计划2项、全国教学能力比赛一等奖2项、省教学能力比赛一等奖1项、省精品课程1项、省大学生知识理论竞赛一等奖2项。

课程教化 思政课程与课程思政双向强化

学校加强党对思政课建设的全面领导，把立德树人根本任务内化到课程建设的各个环节，实现思政课程与课程思政同向同行，育人成效与课程质量双向提升。

打磨思政精品课。通过优化教学内容、教学方法、教学手段、分类教学、课程考核等“五优化”的思政课教学改革，构建思政理论突出、最新精神“三进”和“四史”教育贯通的“三位一体”专题模式，力求做到思政课教学内容有虚有实、有棱有角、有情有义。

构建课程思政育人共同体。学校创新“课程思政”教学改革模式，积极组织马克思主义学院与各二级学院共建“课程思政”协同育人共同体，思政课教师与专业课教师结对子、传帮带，深度挖掘专业课程中的思政元素，通过在专业教师中开展思政课研修行动，“课程思政”公开课、“课程思政”论文比赛等，实现课程、专业“课程思政”元素的全覆盖，做到课程门门有思政，教师人人讲育人。

相关课程成功入选教育部课程思政示范课程，入选省级课程思政优秀教学微课6门，省级课程思政优秀教学案例一等奖4项、二等奖4项。立项建设省级课程思政示范课程10门，省级课程思政教学研究项目6项，省级课程思政示范教学组织2个。

实践悟化 开展实践全过程育人

学校积极推进理论与实践相结合，通过开展特色课程综合实践和“红色之旅”暑期社会实践，实现全过程育人。

开展特色课程综合实践。学校举办“一展”，即思政课综合实践成果展，以“辉煌七十年，奋进新时代”“弘扬抗疫精神，培育时代新人”“感悟百年党史，同绘百年画卷”为主题，精选近百幅优秀学生作品进行线上、线下集中展示，展现了学生们矢志不移的家国情怀和昂扬向上的精神风貌。

开展“红色之旅”暑期社会实践。思政课教师带领青年学生以学生组织、社团组织的形式，每年暑期持续走访红色革命根据地，举办“弘扬抗战精神、筑造和平未来”理论宣讲、“剿灭劣Ⅴ类水 共建美丽浙江”巡河护河主题实践活动、为文明共建村送党课、绘制墙画等，开展涵盖七个专业的职业道德调研活动。“思想政治理论研读会”获全省优秀大学生社团奖，获浙江省高职高专挑战杯第三、四、五届社会调研类一等奖，全国职业学校挑战杯调研类一等奖。

榜样感化 树立榜样全员育人

学校联合校内外名师资源打造榜样人物，发挥导师力量，实现全员育人。

树立英雄榜样。通过“一剧”回顾革命烈士的故事，以红色榜样人物感化学生。学校以“工匠精神培育”为特色名片，扎实推进劳模精神和工匠精神研究中心建设，邀请浙江省第五批援鄂医疗队队长、浙江省人民医院院长葛明华来校作开学第一课报告，以亲身经历讲述抗疫精神。邀请中科院院士、全国教育系统劳动模范杨叔子，世界500强企业高级工程师俞保云，汽车技能大师李有念，全国青年岗位能手崔兆举等嘉宾做客学校的崇学大讲堂，将劳模精神、工匠精神融入面对面的讲座交流中，不断厚植“工匠精神”的文化土壤。

挖掘校本资源。深度挖掘优秀校友、自强之星等校本资源的德育元素，聘请多位优秀毕业生担任校友导师，通过定期来校讲座、结对帮扶，不断优化育人模式，提高育人效能，更好地培养具有良好社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德的新时代职教新人，让中华传统美德在全校广大师生中生根发芽，开花结果。

环境融化 提炼文化全方位育人

学校结合新时代思政文化和优秀的传统文化，营造丰富多元的校园氛围，实现全方位育人。

传播思政文化。实施思想政治理论课教师素质提升计划，努力提升教师担当精神、业务能力和科研水平。每年的新生开学典礼上，学校全体思政教师通过集体演绎原创诗歌的方式，擦亮思政课教师“政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正”的鲜明底色，让思政课更具“现场感”。

传承传统文化。学校积极倡导“以传统文化为依托，诗教为特色，兼容诗、书、画，并蓄文、史、哲的人文教育新模式”，形成五大文化活动品牌，获得教育部普通高等学校优秀校园文化建设成果特等奖。

未来，学校将进一步推动思政小课堂和社会大课堂相结合，促进职业教育类型特征与思政教育针对性亲和力相结合，打造更多高水平思政“金课”，讲好用好新时代的“大思政课”，激活社会“大课堂”、汇聚全社会育人“大能量”，实现课程理论性与实践性的统一，激励学生把爱国情、强国志、报国行自觉融入建设社会主义现代化强国的奋斗之中，引领青年学生努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(责编：何淼、熊旭)