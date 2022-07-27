原标题：全国学校围棋统编教学用书首发 注重幼儿兴趣培养

26日，全国学校(幼儿园)围棋统编教学用书新闻发布会在中国围棋协会新闻中心举行。据了解，这套书已由人民出版社出版发行了9本，采用以激发兴趣为主的编写方针，注重学生和幼儿兴趣、方法、习惯等非智力因素培养，适合幼儿园和小学一年级、二年级使用。

新闻发布会现场。中国围棋协会供图

据介绍，这是 “围棋进校园”开展二十多年来，第一次有了全国统编的教学用书。为贯彻国家“双减政策”和“体教融合”工作部署，满足在基础教育范畴内开设围棋课程和围棋活动的迫切需求，中国围棋协会组织围棋校本课程教师、培训机构教师、职业棋手、幼儿教育专家和儿童心理专家共同编写“全国学校围棋”“全国幼儿围棋”统编教学用书。

在发布会上，编写团队代表介绍了教学用书的有关情况。此套围棋教学用书分为“全国学校围棋”和“全国幼儿围棋”两个系列。“全国学校围棋”已开发6个品种，包含教学用书和教师用书，适合小学一、二年级围棋教学(校本课程、托管课程等)使用。“全国幼儿围棋”已开发3个品种，包括教学用书2册，适合幼儿园大班使用；围棋活动指导1册，适合幼儿园围棋教师和家长使用。

教学用书。中国围棋协会供图

据了解，教学用书基于小学低年级和幼儿园教学特点，采用以激发兴趣为主的编写方针，突出体现学校围棋教育重素质培养、非学科教育的特征，帮助学生和幼儿对围棋规则、术语、弈法有初步了解； 传授围棋文化、围棋礼仪的初步知识；注重学生和幼儿兴趣、方法、习惯等非智力因素培养；首次编写了《全国学校围棋课程标准》《围棋教学参考》和《幼儿园围棋活动指导》。做到统一教学目的、统一课程设置、统一知识体系、统一教学方式和考试标准。

中国围棋协会主席林建超。中国围棋协会供图

中国围棋协会主席林建超表示：“这套教学用书有五个特点，一是代表性，是当代进行围棋启蒙教育的代表性作品；二是适用性，充分考虑学校教育的特点，也适合围棋教学机构使用；三是示范性，是发挥引领作用的全国围棋教学用书的模板；四是趣味性，充分利用动漫、故事及各种生动示例，适合幼儿教学使用；五是时代性，充分体现人工智能与围棋相结合的鲜明时代特点。

国家教材委员会委员韩震认为，围棋可以锻炼人的大局观、整体观，让人更多的从整体上、辩证地去看问题。围棋可以提高人的修养，可以让孩子静下心来，抛开浮躁。这套教材也将对我们传承中华民族优秀传统文化、文化自信、立德树人、建立自主知识体系能起到很好作用。(记者 卞立群)

(责编：郝孟佳、孙竞)