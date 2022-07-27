原标题：教育部直属高校十年累计为帮扶地区投入和引进帮扶资金44.35亿元

在教育部26日举行的新闻发布会上，教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，十年来，教育部各直属高校累计为帮扶地区投入和引进帮扶资金44.35亿元，帮助引入企业663个，引入企业实际投资额151.6亿元，形成了校内外联动的帮扶局面。

刘昌亚介绍，十年来，各直属高校充分发挥学科、科技、智力和人才优势，逐步探索形成了应帮扶县所需、尽高校所能的特色帮扶路径。

其中，在教育帮扶方面，援建捐赠、师生支教、师资培训、结对关爱等成为高校共同行动，十年来累计培训教师11.64万人次。在产业帮扶方面，通过制定产业规划、引入专业力量、促进成果转化等一系列举措，有效实现帮扶地区农业产业的品种改良、品质提升和品牌升值，十年来累计培训基层干部和技术人员77.76万人次。

北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦认为，各直属高校坚持“赋能式”帮扶，注重激发群众内生动力，将扶贫与扶志、扶智相结合，充分发挥高校的教育、人才和智力资源优势，赋能农村和农民自我发展。

此外，为推动高校深度参与服务乡村振兴战略，教育部还于2018年出台了《高等学校乡村振兴科技创新行动计划（2018-2022年）》。

教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋介绍，行动计划实施以来，高校在农业农村领域获得国家自然科学奖8项、国家技术发明奖20项、国家科学技术进步奖46项。各高校还围绕现代农业提质增效的重大需求，围绕关键技术、成套装备研发应用，在节水农业、循环农业、气候智慧型农业等领域科技支撑成效显著。

“下一步，教育部将继续深入挖掘可复制可推广的典型做法，助力乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。”雷朝滋说。（王鹏、李澍田）

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