原标题：8.2万个城市社区专职工作人员岗位全部面向高校毕业生开放-光明日报-光明网

民政部26日在京召开2022年第三季度例行新闻发布会，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良在发布会上介绍，近期民政部、教育部、财政部、人社部联合印发《关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》（以下简称《通知》），要求原则上2022年所有新招聘城市社区专职工作人员岗位全部向高校毕业生开放，鼓励拿出较多数量岗位专门招聘有志热心服务群众的高校毕业生，“截至目前，全国共发布城市社区专职工作人员岗位数量8.2万个，全部面向高校毕业生开放，其中2.5万个岗位专门招聘高校毕业生”。

据了解，今年高校毕业生超过1000万人，做好高校毕业生等青年就业工作事关经济发展、疫情防控和社会稳定、民生福祉。对此，陈越良表示，《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》明确提出，鼓励发展生活性服务业，引导市场、社会力量发展社区托育、养老等服务业态。不断增长的社区服务新需求将为高校毕业生就业创业提供更大的发展空间。《通知》也明确，对在社区提供养老、托育、家政、物业、健康等服务的小微企业，符合条件的，可以按规定落实社会保险补贴政策。高校毕业生在城乡社区服务领域创业的，按规定落实税费优惠、一次性创业补贴、创业担保贷款等政策。

城乡社区是党和政府联系服务群众的“最后一公里”，如何持续鼓励高校毕业生扎根基层、服务基层、奉献基层？对此，民政部基层政权建设和社区治理司一级巡视员李健说，民政部将健全社区工作者职业体系，建立岗位薪酬制度并完善动态调整机制，让社区工作者成为有吸引力的职业，营造拴心留人、干事创业的良好环境。

“同时，我们还将设立一批城乡社区实习实践基地，组织在校大学生到城乡社区开展实习实践、志愿服务、社会公益等活动，引导在校大学生了解城乡社区居民需求和工作实际，激发高校毕业生到城乡社区就业创业的热情。”李健说。（记者任欢）

(责编：郝孟佳、孙竞)