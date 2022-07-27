李思辉

原标题：【光明时评】办好“社会大课堂”真实践寻真知

暑假里，各地大中专学生纷纷开启形式多样的暑期实践活动。据媒体报道，在宁夏银川，来自北京大学、中国人民大学等高校的百余名大学生开展社会实践；在陕西西安，“大学生暑期进社区志愿服务实践”报名通道特别开启……

大学生暑期社会实践是高校实践育人的重要组成部分，也是大学生走出校园、了解国情、认识社会、研究问题的宝贵契机。每年，各地高校数以百万计的年轻人活跃在城市乡村、企业工厂，让炎炎夏日有了别样的意义。我们在看到大学生在暑期社会实践中“受教育、长才干、作贡献”的同时，也应谨防一些地方、学校暑期社会实践中存在的问题，比如浅尝辄止、流于形式，少数中小学生暑期社会实践甚至异化为“盖章”“打卡”的游戏。

暑期社会实践不是暑期旅行、游山玩水，而是一个与学校教育相得益彰的“社会大课堂”。在开展暑期社会实践之前，学校应该与学生一起制定科学的暑期实践计划，让学生了解社会实践的课题、目的、方法，做到有的放矢、产生实效。学校、家庭间应该达成一种让学生“实实在在深入广阔社会天地，了解社情、民情、党情、国情”的共识，避免暑期社会实践的娱乐化。在突出暑期社会实践重要社会意义的同时，不断创新形式，吸引更多人参与其中，暑假社会实践才会有更旺盛的生命力。

暑期社会实践既要动脚深入城市农村、企业工厂，更应动脑研究问题。下乡入户、调研乡村振兴中的难点，深入社区、了解百姓所呼所盼，走访企业、研究产业结构问题……迈开双腿从“象牙塔”深入广阔的社会天地只是第一步，认真观察、思考和研究当代中国问题才有实际意义。

怎么做暑期实践？毛泽东同志的方法值得借鉴。1917年的暑期，毛泽东与校友萧子升结伴，一人一把伞、一个挎包，行程近900公里，游历长沙、宁乡、安华等5个县不少的乡镇，深入调查研究当时的社会问题，并将“游学”途中的感受写成文章投稿。珍惜假期机会，带着问题调研，带着思考实践，带着成果返校，拿出有价值的建议供决策部门参考，每一个参与者都会有收获。

从教育部办公厅印发通知，要求各地各校“充分利用公共文化设施，在暑期面向中小学生组织丰富多样的社会实践活动”，到中宣部等发出通知，强调“三下乡”社会实践活动要“将社会观察、知识积累、实践思考等成果转化为实实在在的建设性意见和举措”，近年来，为保障暑期社会实践成效，国家有关部门做出了系列制度安排。这点明了促进广大青少年“利用暑期实践成才”的政策导向，也是对人们“让孩子们度过一个平安、健康、快乐、有意义的暑假”这一期盼的呼应。眼下，各级各地当统筹资源搭好平台，学校应科学引导，让孩子们在暑期社会实践中开阔眼界、认识社会、增长才干，不断拔节成长。

（作者：李思辉，系湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心华中科技大学分中心研究员）

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