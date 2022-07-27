原标题：【促就业全社会在行动18】学校手中有“岗”，学生心里不慌

“我还是想在福建找工作。”寒假回云南普洱老家过年的福建农林大学材料工程学院轻化工程专业2022届本科毕业生颜佳鑫，与父母商量着工作打算，“我对制浆造纸这行感兴趣，在福建能找到跟我专业对口的企业。”

春节过后，颜佳鑫回到福建，开始1个月的毕业实践。在毕业实践动员课上，轻化系副主任苗庆显的话回响在颜佳鑫的脑海：“我们专业的培养目标，是为制浆造纸等轻工、化工、材料、环境相关领域培养德智体美全面发展的高素质复合型工程技术人才。希望同学们在就业准备中多关注本专业相关企业，尤其是毕业实践所在的企业，可以多向企业的管理人员和工人师傅请教。”

功夫不负有心人，在多方努力下，颜佳鑫收到5个单位的录用通知。分析自身兴趣和特长，经过多位老师指导，制定国企工程岗位的职业规划，颜佳鑫完成了与青山纸业的签约。“由衷感谢母校和老师们，不仅帮我争取到多个岗位，还帮助我选定发展方向，让我这个外乡学子在八闽大地找到职业归宿。”颜佳鑫说。

颜佳鑫顺利就业，受益于学校上下“访企拓岗、助推就业”的努力。“在这学期就业‘百日冲刺’行动中，学校校院两级领导高频到访各地，与用人单位见面，千方百计为毕业生找岗位。校党委书记先后走访莆田、南平、三明等地，颜佳鑫入职的青山纸业正是在此期间王书记走访的企业之一。”校学生创新创业中心副主任曹伟说。

为了做到手上有“岗”，心中不慌，福建农林大学年初推出“访企拓岗促就业专项行动”，校院两级党政主要领导示范带头，走访调研企事业单位216家，覆盖广东、浙江、海南等周边省份及省内10个地市，拓展工作岗位3800多个。同时，学校积极举办线上线下相结合的校园各类招聘会597场，参会用人单位3702家，提供就业岗位10万余个。

在对外访企拓岗的同时，福建农林大学还积极在校内挖潜，推出科研助理岗位，吸纳就业。按照“合理配置、应设尽设”原则，学校依托各级各类科研创新基地平台，开发出129个科研助理岗位。

同时，学校就业部门还将今年以来各级各类关于促进毕业生就业方面的政策简化汇编，以“一图看懂”形式，制作《就业一本通》（含教师版和学生版），通过网站、工作群进行线上推送，便于师生快速了解相关政策和流程。

“我原来准备考研的，到5月才临时决定先找工作。当时就是根据《就业一本通》的指引，快速找到了求职的方向，于5月向本校的海峡联合研究院递交了科研助理岗位求职简历。顺利通过面试后，7月就签好入职协议。”短短2个月的求职经历，让福建农林大学生命科学学院生物技术专业2022届本科毕业生黄彩翔很是感慨，“签约那一刻，我的内心才平静下来。如今我已入职上岗，心中充满了对未来的憧憬与期待。”

（记者 高建进）

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