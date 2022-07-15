原标题：“百站万岗进社区”在京举办 提供超十万就业岗位

14日下午4点，在北京市朝阳区劲松街道百环家园社区，来往的居民发现多了一个“就业流动服务站”。在这里，朝阳区最新的政策折页随手可取、各类就业岗位扫码后即可获得、免费的职业指导课程在滚动播放……这正是北京市朝阳区“岗汇朝阳、职达社区”系列活动的一场。据悉，朝阳区启动“百站万岗进社区”活动，活动覆盖37个街乡、100余个社区，提供就业岗位超过10万个。

为更好服务百姓和求职者，北京市朝阳区人力社保局联合前程无忧和北京链家共同启动了“百站万岗进社区”，在100个社区设立了就业服务站，服务站集就业政策宣传、个人求职登记、岗位信息发布功能于一身，通过服务站可以及时有效地把就业信息、就业岗位传递到百姓的手中。

在活动现场，既发放岗位折页册，居民也可通过扫二维码，直接获取约10万个就业岗位的信息。相关工作人员表示，有求职意愿的个人通过关键字检索就可查到与自己匹配的岗位，并可实现直接投递简历。这些岗位基本在朝阳区，便于求职者就近选择工作、实现职住平衡。

现场还有专门的职业指导老师提供指导，帮助前来咨询的求职者进一步厘清就业思路。

据悉，为促进和稳定辖区就业，朝阳区日前出台了促进和稳定就业一揽子支持措施，既对企业和重点群体给予多项政策支持，同时也启动了一系列“稳用工、促就业”活动，不仅包含“百站万岗进社区”项目，还持续上线医药、科技、文创等“直播带岗”和招聘活动，活动预计将达到10个场次，惠及200万人次；连续两个月推出“新业态职业指导系列课堂”，帮助劳动者多渠道就业；录制政策解读片进行政策点对点推送和讲解服务，把惠企便民政策切实送到企业和劳动者手中。通过多措并举，帮助各类群体实现就业。

目前，朝阳区就业形势总体稳定，从业人员达到235万人。

(责编：郝孟佳、熊旭)