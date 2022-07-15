原标题：国家智慧教育平台 上线研究生教育板块

300门研究生课程，8.5万个案例，30余万条产学研需求信息……近日，国家智慧教育平台2.0正式开通上线，并新增了研究生教育板块。该板块立足研究生和导师需求，突出“研”和“用”。

国家智慧教育平台于今年3月28日正式开通，并于7月8日进行了全新改版升级。7月14日，教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用在教育部新闻发布会上介绍，板块建设遵循研究生教育规律，以研究生和导师为中心，以信息化驱动研究生教育变革。

该板块上线了除军事学外的所有学科专业门类的研究生课程，共建共享优质研究生公共基础课、学科基础课、专业核心课，更好筑牢研究生知识基础。案例教学是研究生教育特别是专业学位研究生教育的重要教学方式，板块提供目前规模最大、数量最多、覆盖类别最全的“中国专业学位案例库”，包含4500个文字案例、视频案例、小微案例和短视频案例。它还共享了“中国临床病例成果数据库”，提供8万余个由一线医师撰写的规范化病例报告。

“目前我们国家有700多个研究生培养单位，17000多个学位授权点，但是各个单位、各个授权点之间的发展质量并不平衡。”洪大用表示，平台上提供的各类资源均经过了用心打磨，精心挑选，通过平台能更加充分、更加公平地将资源共享给所有培养单位的导师和学生。

学术研究与合作是研究生学习的重要组成部分，该板块为研究生提供了丰富的科研信息。洪大用指出，通过板块建设，可以构建新型学术交流平台，为学生提供学习交流空间，为教师提供研修拓展空间，共同建设超越时空界限的学术社区。

它提供了近4年20万条博士“学位论文题目检索”，为研究生选题提供参考；它链接中国科协网站提供的“院士开讲”节目，发布中国科协组织评选的重大科技问题，开拓研究生学术视野，强化问题意识；它还上线论文写作指导和科研工具使用课程，都是科研人用得上的“干货”。另外，它也面向研究生导师提供“教学交流”“能力提升”“政策解读”等方面的在线资源。

弘扬科学家精神、坚守诚信底线、遵守学术规范与科研伦理的教育是研究生教育的重要内容。板块建设了“学术规范与科技伦理自测题库”，共含500道题，可自动生成试卷，供学校组织考试和学生自测使用。在这里，也能看到在人民大会堂举办的科学道德与学风建设宣讲教育报告会视频。洪大用指出，这些内容让研究生时时处处事事守住学术底线、恪守学术伦理、筑牢创新根基。

研究生教育板块还融通中国科协“科创中国”平台，实现校企供需对接，服务产教融合、双向成长。板块目前已汇聚30余万条企业创新需求。

洪大用在回答科技日报记者提问时表示，我国目前在校研究生有333.2万人，研究生导师55.7万人，在规模扩大的同时，保障质量成为当前大家关注的焦点。“保证一个水池水质的办法，一个是在池内实施纯化工作，另外一个是引入源头活水，带动水质的提升。”洪大用强调，国家智慧教育平台研究生教育板块的建设就是引入源头活水的一种努力，将成为在变革时代实现研究生教育高质量发展的先手棋和实验田，为研究生教育注入推动变革的新鲜力量。(记者 张盖伦)

(责编：郝孟佳、熊旭)