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稳中小微企业  促更充分就业（民生观）

赵  政
2022年07月15日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　要实现高校毕业生更加充分更高质量就业，必须加大针对中小微企业的帮扶力度

　　

　　就业是民生之本。稳就业，就要稳市场主体、稳就业岗位。在各类市场主体中，中小微企业是吸纳就业的主力军。在实现高校毕业生更加充分更高质量就业方面，中小微企业大有可为，也格外需要有针对性的帮扶措施。

　　送政策、减负担，确保中小微企业日常生产经营活动的开展。一方面，通过帮扶补贴政策，为中小微企业送去资金上的“源头活水”。当前，各地积极安排纾困解难专项资金，减少中小微企业谋发展的后顾之忧，为其持续平稳健康成长注入动力。另一方面，实施税费减免政策，减轻中小微企业的经营压力。对特定行业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险和工伤保险单位缴费等政策，精准高效、及时有力，让中小微企业轻装上阵。这些政策的充分落实，都有利于中小微企业健康发展，有利于进一步稳就业。

　　相较于其他市场主体，中小微企业抗风险能力总体较弱，更需要支持和保护。因此帮扶举措宜速不宜迟，要让政策红利尽快落地，惠及企业。各地精简手续、优化程序，不断提升服务效率，积极推广“免申即享”等快捷经办模式，变“企业找政策”为“政策找企业”。利用信息化技术手段，打通各部门数据壁垒，建立企业基础信息库，直接按照政策条件进行大数据比对，精准确定帮扶企业清单。同时，缩短拨付时间，让补贴资金及时到位，帮中小微企业渡过难关、稳定岗位。

　　提升中小微企业吸纳就业能力，还要注意高校毕业生与企业岗位之间的供需匹配。从学校的角度讲，应完善人才培养模式，强化就业指导服务，让毕业生更好适应企业需求。从中小微企业的角度讲，要积极创造条件，加强校企对接，一方面建立联合培养基地，定向吸纳毕业生补充急需岗位，另一方面积极入校宣讲，提供见习机会，提升招聘效率。

　　同时，各地教育、人社部门也要畅通信息渠道，为供需双方牵好线、搭好桥。更加注重中小微企业招聘信息的推送，鼓励毕业生在求职过程中将目光投向广大中小微企业；帮助企业走进高校参与招聘会，让其能有更多机会在毕业生面前“出镜亮相”。

　　保市场主体就是保社会生产力，就是保就业。只要多方面举措协同联动，护航中小微企业长远发展，推动中小微企业和毕业生精准对接，就能不断拓宽市场化就业渠道，为实现高校毕业生稳定就业创造良好条件。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月15日 14 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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