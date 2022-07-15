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广大乡村教师扎根基层——

用爱心托起乡村孩子的梦想（新时代画卷）

2022年07月15日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：李月梅在给学生上数学课。
　　新华社记者 詹 彦摄

　　图②：宋忠胜在给学生辅导作业。
　　新华社记者 詹 彦摄

　　图③：宋忠胜和李月梅在和孩子们交谈。
　　新华社记者 詹 彦摄

　　图④：王跃增在使用自制教具上自然课。
　　薛建东摄（影像中国）

　　图⑤：王跃增在制作教具。
　　郝群英摄（影像中国）

　　图⑥：王跃增在为孩子们讲解自制教具使用方法。
　　薛建东摄（影像中国）

　　图⑦：陈小宝在和学生们打篮球。
　　曾 勇摄（人民视觉）

　　图⑧：陈小宝在给学生们上数学课。
　　曾 勇摄（人民视觉）

　　数据来源：财政部 教育部

　　教育部等六部门印发的《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》提出，乡村教师是发展更加公平更高质量乡村教育的基础支撑，是推进乡村振兴、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的重要力量。

　　近年来，全国约290万名中小学（含幼儿园、特殊教育学校）专任教师，选择扎根基层，为乡村的孩子们带来了希望。此外，通过“特岗计划”、公开招聘、定向培养、“县管校聘”、退休支教等多元培养补充交流机制，一支“下得去、留得住、教得好”的乡村教师队伍正在形成。

　　让每一个孩子充分享受到充满生机的教育，让每一个孩子带着梦想飞得更高更远，让更多的孩子走出大山、共享人生出彩的机会——一代又一代默默坚守、无私奉献的乡村教师，正在让这样的目标成为现实。

　　

　　夫妻教师宋忠胜、李月梅——

　　坚守太行深处十六载（见图①、图②、图③）

　　在山西长治市平顺县太行山深处的达驼教学点，有一对坚守了16年的夫妻乡村教师。作为教学点仅有的两名教师，52岁的宋忠胜和49岁的李月梅配合默契。宋忠胜主要教语文、思政和体育，李月梅主要教数学、美术和音乐。放学后，他们经常送住得较远的学生回家。只有在周末时，夫妇俩才会匆匆地回一趟自己家，然后再赶回学校。他们都毕业于师范学校，本有机会去城里教书，但他们说，帮助山里娃走出大山是他们的梦想。

　　

　　自制教具的乡村教师王跃增——

　　让孩子们爱上自然课（见图④、图⑤、图⑥）

　　20世纪80年代，王跃增来到河北邯郸市肥乡区孟张庄村小学，成为一名自然课老师。缺少合适的教具，他就利用业余时间，用生活中的废品自制了各种有趣的教具，至今已有500多件。“温室大棚自动化管理装置”“热传导演示装置”“饭锅防溢装置”……从简单到复杂，从小型到大型，这些教具使课堂气氛更加生动，让孩子们更喜欢自然课，也激发了孩子们对科学探索的兴趣。

 

　　00后乡村教师陈小宝——

　　学生们心中的“好朋友”（见图⑦、图⑧）

　　2016年，初中毕业前夕，16岁的陈小宝报考了湖南省初中起点农村教师公费定向培养专项计划。经过5年学习，2021年，陈小宝从长沙师范学院毕业，来到了湖南邵阳市隆回县三阁司镇中学任教。在这所农村寄宿制学校，他负责两个班的数学教学，同时还担任一个班的班主任。因为很多学生的父母都在外打工，陈小宝就尽心尽力陪伴和照顾孩子们，成为学生们心目中的“好老师”“好朋友”。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月15日 08 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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