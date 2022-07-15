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技能成才  技能报国

吴  凯
2022年07月15日08:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　几秒钟便能识别泵管阀故障位置的曾璐锋、每层汽车喷漆厚度误差不超过0.01毫米的杨金龙、焊接的产品几乎零瑕疵通过X射线相关检测的曾正超……从先进制造业到战略性新兴产业，再到现代服务业，一大批年轻技工在职业技能竞赛的大舞台上脱颖而出，磨炼精湛技艺、切磋技术本领，用奋斗与汗水书写精彩的人生。

　　技能人才工作取得积极成效，人才规模明显扩大，这些成绩的取得是大量技能人才长期艰苦磨炼、扎实提高技艺的结果，更是越来越多的青年投身技能成才、技能报国之路的生动缩影。据统计，截至2021年底，全国技能人才总量突破2亿人，其中，高技能人才超6000万人。在工厂车间，在建筑工地，在训练场上，青年技术工人苦练本领、精益求精，成为新兴技术、新兴产业的技术骨干，成为支撑中国制造、中国创造的重要力量，他们以一往无前的姿态，在奋斗中释放青春激情，在平凡中坚守青春梦想。

　　习近平总书记强调：“我国经济要靠实体经济作支撑，这就需要大量专业技术人才，需要大批大国工匠。”从“嫦娥”奔月到“祝融”探火，从建设港珠澳大桥到建设北京大兴国际机场……诸多重大项目、重大工程的顺利实施，都离不开高技能人才的奉献与付出，在“人人皆可成才、人人尽展其才”的时代背景下，中国技能人才队伍将迎来黄金发展期。与此同时，我们也应看到壮大技能人才队伍仍面临着一些障碍。一方面，“重学历、轻技能”的观念依然存在，技能人才群体仍存在待遇不高、获得感不强等问题；另一方面，技能人才供需矛盾仍然存在。教育部、工信部等部门调查显示，仅制造业的十大重点领域中，到2025年技能人才缺口将接近3000万人。

　　随着我国进入新发展阶段，各行各业都迫切需要大批技艺精湛、精益求精的技术工人队伍。近年来，为提高技术技能人才的社会地位，大力弘扬工匠精神，相关部门持续加大制度创新、政策供给和投入力度：新修订的职业教育法为培养更多高素质劳动者和技术技能人才、打造现代职业教育体系夯实法治基础；《技能人才薪酬分配指引》出台，推动企业建立健全符合技能人才特点的工资分配制度；四部门联合印发《“十四五”职业技能培训规划》，专门就完善技能人才职业发展通道提出了明确要求……

　　时代舞台广阔，青年大有可为。相信会有越来越多的青年投身技能成才、技能报国之路，在奋斗中绽放青春风采。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月15日 06 版）
(责编：郝孟佳、熊旭)

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