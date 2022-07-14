央视网消息（焦点访谈）：乡村振兴，公共服务是“助推剂”。要说城乡之间有哪些差距，很多人马上就会想到公共服务，尤其是教育和医疗这两件事儿。补齐这两项公共服务的短板，让农民看病更方便、就医服务更好，让农村孩子受到更好的基础教育，这不仅是民生问题，也是农村公共服务的重中之重。现在，在广大的乡村教师、乡村医生群体中也涌现出了许多新能人，他们怎么在村里做好教书和治病这两项最传统的公共服务？

陈全文是安徽寿县炎刘镇小学的语文老师，正在田野里上课的是小学3年级的学生。如何观察和描写，是最近的教学重点，虽然课本里的课文学了好几篇，但对怎么观察，孩子们还是一知半解，写作文也不知如何下笔。为了让孩子们更直观理解教学内容，陈老师把课堂从校园搬到了麦田。

春暖花开时，到大自然感受生机与活力，秋收时，到田地体会父母劳作时的辛苦，根据教学内容，因地制宜地把课堂设到自然中、生活中，陈全文提出了农村小学语文教学生活化的教学新理念。

已经从教33年的陈全文，教学中爱琢磨，爱创新，他的课让很多孩子爱上了语文，也爱上了学习。他成为县里远近闻名的教学能人。2019年，为了给中西部乡村地区造就一批基础教育领军人才，教育部在安徽、河南、陕西、甘肃4省启动乡村中小学首席教师的试点，地方纷纷响应。陈全文所在的安徽省也在一线乡村教师中进行了遴选。

教育部教师工作司司长 任友群：只是把自己这节课上好了，他就是口粮式在被使用。我们希望他是成为种子式被使用。

2019年8月，安徽省确定了1895名乡村首席教师，陈全文名列其中。“首席教师”是个新角色，需要的是不仅是以前那样上好课，种好自己教学的“自留地”，更重要的是还有新任务，那就是当好“领头雁”，做好所在地方众多乡村教师的“传帮带”。

陈全文与学区内的其他5名乡村首席教师共同组建的首席教师工作室覆盖了整个炎刘学区，包括7所学校4个教学点，学区里所有的老师都可以加入。

怎么把课上得更好？如何更好调动孩子的兴趣？爱创新、爱琢磨的陈全文带着年轻的老师们，还开展一个个教学新课题的研究。这两年，短视频越来越火，一方面，声画并茂的形式，学生们很喜欢，另一方面，年轻老师们也擅长用手机。成语教学，牵涉到历史故事等很多内容，学生理解起来也不容易，陈全文决定尝试把成语教学和短视频结合，第一条视频他选择发生在当地的成语故事“草木皆兵”，完全没有视频制作经验的他，由于不会合成声音，所以只能一边用手机拍摄视频，一边录进自己的声音。

第一条视频好不容易做出来了，但因为制作手法太简单，遭到工作室年轻老师们的集体“差评”。

现在，年轻的老师们纷纷开动脑筋，生活中的成语系列短视频，不断更新，已经制作了13期，这些短视频被发布在工作室的公众号和同学的班级群中，受到了大家的热捧。

像陈全文这样的乡村首席教师，目前，试点的四个省份已经聘任了3022名。为进一步提升乡村教育质量，今年4月份，我国又启动了包括每年为脱贫县、中西部陆地边境县培养1万名本科层次师范生的《新时代基础教育强师计划》。

教育部教师工作司司长 任友群：到2035年的时候，我们敢说，中国最薄弱的县都会有一批超过100名以上，来自于中国最好师范院校和师范专业的毕业生。希望通过一揽子政策工具包让基础教育教师队伍在“十四五”期间得到长足发展。

(责编：胡永秋、白宇)