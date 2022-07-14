岳修峰

河南省“能力作风建设年”活动开展以来，许昌学院以大学习、大培训、大练兵、大提升为主要抓手，强化理论武装，聚焦人才培养，回应师生关切，深化改革创新。在干中学，在学中干，以科教兴省和人才强省战略为重要依托，以服务现代化河南建设为首要任务，不断提升建设高水平应用型大学的能力和水平。

聚焦理论武装，提升政治能力

许昌学院坚持把学习党的创新理论作为转作风提能力的突破口，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推动实践，开展工作。严格落实党委会第一议题制度，将理论学习中心组学习制度化、规范化。

学院通过“线上大讲堂”、专题讲座、主题培训、大比武大练兵等形式，深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和重大意义，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。不断推进党史学习教育常态化、长效化、制度化。

学院把加强作风能力建设作为巩固党史学习教育成果的重要手段和载体，作为衡量党史学习教育成效的尺度和标准。通过民主生活会、组织生活会、“三会一课”、主题党日、“远程党校”、直播课堂等多种形式，深刻认识党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就，发生的历史性变革。

学院通过专项培训、岗位练兵、技能比武等手段，使全校上下不断深化对党的历史进程、历史成就、历史规律和历史经验的认识，坚定历史自信，把握历史主动，用强烈的历史使命感和政治责任感谱写高水平应用大学建设新篇章。

聚焦服务师生，提升保障能力

许昌学院紧紧抓住作风转变能力提升这个关键点，以密切联系师生精准服务师生为着力点，聚焦师生最关切的利益诉求，持续开展“我为师生办实事”实践活动。围绕师生诉求清单，在职称晋升、访学进修、薪酬待遇、医疗卫生、养老保险、专家公寓加装电梯、学生公寓安装空调等方面，通过多渠道筹措资金、多方面协调社会资源、修订完善校内相关制度措施、构建多方工作联动机制等，有效解决了广大师生急难愁盼的民生问题。

今年五月，学院在许昌市抗击疫情的关键时刻，全校上下团结一致，危险面前领导带头、党员干部坚守一线、教职工生齐心协力、社会各界鼎力支持，保证了静默管理期间校园的有效运转和平稳运行，为快速阻断病毒传播链条，切实保障师生生命健康，做到了脑子有思路，手上有招数，脚下有路子。

聚焦人才培养，提升育人能力

许昌学院把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，准确把握高等教育事业发展的新形势新任务，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，探索形成了应用型人才培养新模式，提升了育人能力和育人质量。

学院以应用型人才培养为目标，以专业建设和课程建设为抓手，以平台建设和项目建设为先导，以智慧化和数字化建设为支撑，以课堂教学范式改革为依托，打造了“课岗证赛”四位一体培养新模式，构建了集知识评价、能力评价、价值评价为一体的学生多元立体综合评价新体系，助推学生思想道德素质和科学文化素质的全面提升。

截至目前，学院获批的国家级一流专业2个、国家工程教育认证专业1个、国家级特色专业和综合改革试点专业3个，国家级一流课程1门，建有中原学者工作站、省工程技术研究中心等省级科研平台40个。学校有多名学生当选“中国大学生自强之星”“中国大学生年度人物”，学生公开发表学术论文200余篇、授权国家发明专利79项，在各类学科竞赛中荣获省级以上奖励1000多项。

聚焦改革创新，提升综合能力

许昌学院以全省高等学校综合改革试点单位建设为契机，持续推进改革创新，着眼国家、全省战略需求，以前瞻30年的战略眼光，制定了全面深化改革实施总方案。以精简机构、重构管理部门为抓手，实施“大部制”改革；以提升人才培养质量为目标，实施学院+优势学科改革；以深化产教融合为方向，实施校企共建现代产业学院改革；以新一轮审核评估为牵引，实施应用型人才培养模式改革；以“大思政课”育人理念为导向，实施书院制育人模式改革；以激发创新活力为驱动，实施科技创新机制改革；以打造高层次人才汇聚工程为保障，实施人才引育机制改革。致力于把学校建设成为引领区域经济社会发展的强大引擎、全省产业转型升级的新型智库、现代化河南建设的应用型人才培养高地。

（作者系许昌学院马克思主义学院教授）

(责编：何淼、熊旭)