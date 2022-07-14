人民网北京7月14日电 （记者郝孟佳）今天，教育部举行新闻发布会，介绍国家智慧教育平台建设和应用进展有关情况。据相关负责人介绍，7月8日，国家智慧教育平台2.0正式开通上线，国家智慧教育门户进行了全新改版升级，上线大思政课资源465条、体育美育课程473门、劳动教育资源3500余条，服务学生德智体美劳全面发展。

国家智慧教育平台2.0新增国培示范、院士讲堂、名师课程等在线培训等资源6240条，提供研究生课程300门、案例8.5万个、产学研需求信息30万条，汇聚各类语言学习资源8000余条。

聚焦师生日常办理频繁、需求旺盛的政务事项，国家智慧教育平台2.0还增设“服务大厅”，在原有的国家大学生就业服务平台基础上，新增三大服务专区，考试服务专区公开高考招生政策，公示特殊类型考生名单，提供中小学教师资格考试、大学英语四六级考试、普通话水平测试等成绩查询和证书发放功能；学历学位专区为社会公众提供国内高等教育学籍查询、学历学位证书查询、认证等服务；留学服务专区提供国（境）外学历学位认证、公派留学人员派出、自费留学人员存档、留学人员回国安置等服务。

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