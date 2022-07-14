人民网北京7月14日电 （记者郝孟佳）今天，教育部举行新闻发布会，介绍国家智慧教育平台建设和应用进展有关情况。据介绍，国家智慧教育平台上线后，运行国家中小学智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家24365大学生就业服务平台，提供大规模优质资源和服务应用。

国家智慧教育平台上线以来，各类优质数字资源供给不断扩大，浏览量持续增加，满足了各方对资源与服务多样化的需求，得到教育系统和社会各界的广泛认可。截至7月12日，门户和4个平台的总浏览量已超过30.3亿次，总访客量达4.3亿人。

目前，国家中小学智慧教育平台现有资源3.4万条，是上线前的3.1倍。上线以来的日均浏览量达到2891万次以上，最高日浏览量达到8997万，有效服务了各地“双减”提质增效、有力支撑了各地抗击疫情“停课不停学、停课不停教”。

国家职业教育智慧教育平台专业教学资源库累计上线1189个，新增13个；在线精品课累计上线6628门，新增192门；视频公开课累计上线2222门，新增213门。

国家高等教育智慧教育平台用户覆盖六大洲143个国家和地区。在首批上线2.7万门慕课课程基础上，新增课程资源850门，新增课件等其他资源6.5万余条。

此外，国家24365大学生就业服务平台累计汇聚岗位资源达1124万个，新增岗位资源744万个，2022届毕业生累计注册519万，新增注册223万人。主动向毕业生推送岗位信息2192万条次，累计推送1.03亿次。

据介绍，三大专题方面，“抗击疫情”板块浏览量16.2万次，“心理健康”板块浏览量83.3万次，“冬奥精神”板块浏览量162.1万次，带动相关课程持续受到学习者的欢迎，《大学生心理健康》《走近冬奥会》《院士带你认识“新冠肺炎”》等课程进入智慧高教平台十大最热课程行列。三大专题还在持续更新资源，“抗击疫情”板块将增加《中小学生居家（抗疫）心理导引》等49篇图文资源；“心理健康”板块将增加“525阳光青春——大学生心理健康大讲堂”等6期视频资源；“冬奥精神”板块新增了“弘扬北京冬奥精神——在青春的赛道上奋力奔跑”“大中小学师生共上一堂弘扬北京冬奥精神‘大思政课’”等9个视频资源。

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