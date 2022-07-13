人民网北京7月13日电 （记者孙竞）7月10日，由北京师范大学与中国电影资料馆联合发起并主办的“电影下乡——新时代大学生美育支教行”出发仪式在北师大举办。

“电影下乡”活动以北师大“强师工程”师范生为主体组成大学生美育支教团，通过“电影大篷车”的形式走进中西部乡村基层，着力打造“行走的电影美育思政课”，提升乡村青少年的艺术感知力和人文素养。活动将持续一年，全程分为12条路线，途径50个站点，以露天电影放映、主题宣讲、电影情节戏剧再现、公开课等形式，推动高雅艺术走进乡村课堂。

北京师范大学副校长周作宇表示，近年来，通过探索实施“强师工程”，北京师范大学坚持巩固和拓展教育脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，推动中西部地区教师队伍建设由“输血”向“造血”转变，积极承担“学为人师，行为世范”的社会责任与历史使命。他表示，本次“电影下乡”活动恰逢北京师范大学建校120周年的特殊历史时刻，也是对学校百廿华诞的献礼。

中国电影资料馆馆长、中国电影艺术研究中心主任孙向辉表示，通过“电影下乡”活动，新时代中国高等学府的学子们，将再一次把最新的电影技术和艺术成果散播向千倾澄碧的大地。

“电影下乡”项目发起人、总策划、总导演、北京师范大学艺术与传媒学院院长肖向荣介绍，贵州省遵义市成为“电影下乡——新时代大学生美育支教行”的首发站，主题为“中国电影中的时代精神”。未来本项目将不断拓展美育支教行路线，致力于将电影艺术之光照亮全国乡村的每个角落。

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