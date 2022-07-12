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培养少年儿童阅读兴趣 2022年度“未来精英”英语阅读大会在京举办

2022年07月12日19:03 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月12日电 （记者何淼）第八届“未来精英”英语阅读大会暨“国际小公民”阅读漂流活动（北京总展示）日前在京举办。

阅读是帮助青少年儿童掌握和学习一门语言不二法门，孩子们在阅读的过程中不但可以培养语言能力，同时可以拓展国际视野，了解异国文化，将语言与文化完美的结合。

图为部分参赛小选手合影。活动方供图

据了解，“未来精英”英语阅读大会积极搭建国际标准的英语阅读平台，期待通过科学、系统、多样的阅读展示环节，丰富每位选手的英语阅读、外语学习历程，帮助青少年儿童朋友们培养阅读兴趣、塑造阅读能力、培育阅读素养，同时鼓励青少年儿童“爱读书、读好书、善读书”，从而得到思想启发，树立崇高理想，涵养浩然之气。

大会以青少年不同阶段英语阅读教育发展目标为指导，通过科学、系统、多样的环节设计，引导孩子在真实情景下基于多元语用进行英语阅读输出，进而帮助孩子掌握语言、获取信息、认知世界、体验多元文化，培养爱阅读、会阅读、终身阅读的具备 21 世纪核心技能及素养的国际小公民。

据介绍，第八届英语阅读大会自2022年3月份启动以来，北京市400多所中小学幼儿园2万多名选手参与其中，历经北京初选、复选的风采展示，最终800多名选手成功入围北京总展示，活动最终诞生本届北京地区“金阅奖、银阅奖、铜阅奖”等奖项。

(责编：何淼、熊旭)

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