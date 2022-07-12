烟台职业学院院长 温金祥

烟台职业学院坚持落实立德树人根本任务，以“双高计划”建设为引领，把思想政治教育贯穿教育教学全过程和各环节，立足职业教育特点，探索培育具有“工匠精神”的时代新人。

学校通过创新开展思政评价，加快思政工作体系化；思政课堂与课程思政共同发力，推动全员育人一体化；挖掘开发思政元素，实现教育内容浸润化，构建起全校“一盘棋”的“大思政”格局。

顶层设计构建校园“大思政”

学校党委高度重视思想政治工作，统筹思政各要素，进行科学规划，建立长效机制。每年制定《党建和思政工作要点》《年度网络思政工作方案》，并将思想政治建设列入学校年度重点工作任务，定期调度。同时，学校还出台了思政评价办法、新媒体管理制度、网络信息安全管理等相关文件，搭建起“立足长效、统筹谋划、齐抓共管、联动有力”的思政建设顶层框架。

思想政治工作评价办法是学校作出的一个创新性探索。2021年，学校在深入调研的基础上，出台《烟台职业学院思想政治工作评价办法》，将大学生日常思政教育评价、师德考核评价、思政课程评价、课程思政评价都纳入评价体系，基本涵盖了校内思政工作的主要方面和主要群体，通过制定评价标准，总结思政工作经验，检视存在的问题和不足，将“三全育人”要求落实落细，成为学校进一步加强和改进思想政治工作的重要抓手。

山东省教育厅、财政厅的专家组近期到烟台职业学院开展“双高计划”中期绩效评价，学校和专业群层面标志性成果共579项，其中国家级成果163项、省级416项。学校在产教融合、教学改革、思政育人等方面的经验做法获得专家组的充分肯定。

多维发力打造思政“金课堂”

浇花浇根，育人育心。学校充分用好思政课堂，开足开齐“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”“思想道德与法治”“形势与政策”3门思政课程。

学校投资建设高标准“数字马院”，将胶东红色文化体验馆、多功能思政课程智慧研讨教室、思政课程虚拟仿真教学体验中心嵌入其中。同时把以英烈文化为代表的红色文化、以楹联文化为代表的中华优秀传统文化、以美丽乡村调研为代表的地方特色文化有机融入教学，让思政课有了新的“打开方式”，潜移默化地给学生以人生启迪与精神力量。

在开好思政课的同时，为了将课程思政建设好，学校德育教学部的思政教师与各系的专业课教师组建了“手拉手”备课团队，结合各专业特点开展教研，将思政元素向专业课渗透，形成同向同行的协同效应。教务处制定课程思政评价办法，质量管理办公室制定课程思政课堂教学评价标准并结合教学督导制度开展听课评教，各系积极开展课程思政比赛、交流等活动，共同提升思政育人实效。

创新实践构建全员“育人链”

创新，是思想政治教育保持生命力的源泉。学校围绕立德树人根本任务，紧贴师生的思想实际，生动活泼、形式多样地开展思想政治工作。

开拓思想文化阵地空间。学校成立了“山东省高校网络思想政治工作分中心网络文化中心”“烟台职业学院网络思想政治工作中心”“高职院校党建和思政研究中心”。构建以“烟台职业学院”微信公众号为首的校园公众号集群，整合学校官网、抖音号、“烟职在线”APP等形成校内新媒体矩阵，“云端”春雨润无声，精准“滴灌”启心智。

树立思政教育品牌意识。推出一系列契合“00后”大学生特点、充满人文情怀的思政品牌和活动，使思政教育以文化浸润的形式出现在学生身边。如，学校精心打造的《国家相册》舞台剧，以深厚的家国情、赤子心，打动了观剧的广大师生，成为“舞台上的思政课”“活化的党课”，入选山东省教育厅“献礼二十大”品牌活动。还有“重读红色家书”活动、“思政影院”、大学生网络文化节等，都得到了师生们的积极参与。

培育学生“技能报国”理想。学校聘请14名劳模工匠担任学生的思政导师，其中包括“全国五一劳动奖章”获得者、“全国劳动模范”、国家技能大师工作室带头人、“齐鲁大工匠”等，他们为学生树立了“技能成才、技能报国”的榜样，将“工匠精神”带入校园。

(责编：何淼、熊旭)