“发展和普及青少年三人篮球项目是提高篮球竞技水平的重要途径，是助力学校体育发展的重要支撑，也是推进体育强省建设的重要举措。”陕西省篮球排球运动管理中心主任黄小平2日表示。

7月2日，由陕西省体育局、陕西省教育厅主办，陕西省篮球排球运动管理中心、陕西省学生体育协会协办的“奔跑吧·少年”陕西省“百县百校”中学生三人篮球联赛总决赛开幕式在西安举行，此次比赛旨在推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，进一步加强学校体育工作，完善青少年体育竞赛体系，不断扩大陕西省三人篮球的浓厚氛围。

据了解，本次赛事，陕西省有95支学校代表队、近500人取得总决赛资格。根据疫情防控规定，当日共有54支代表队、近300人参加本次总决赛。

近年来，三人篮球项目在陕西省发展迅速，2021年，陕西队获第十四届全运会三人篮球U19女子组亚军，进一步推动了该项目在当地的蓬勃发展。

在今天的赛场上，每一次成功的防守，队友之间都会相互呐喊，每一次完成精彩的进攻，队友之间都会相互击掌致意，球员们表现出了永不放弃、顽强拼搏的体育精神。

“该联赛至今已成功举办两届，已基本构建‘省—市—县—校’横向协同、纵向贯通的四级校际竞赛体系。”黄小平表示，自本届陕西省“百县百校”中学生三人篮球联赛开赛以来，西安、宝鸡、咸阳等各地市所属县区共有近1000支代表队、5000余人参加了县区内的学校选拔赛。(张一辰 石芙蓉)

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