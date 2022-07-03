“如今，科技越来越多地体现在人们的生活中，可以说是‘无处不在、无时不在’，通过科技活动周这种大众参与的活动做好科普宣传，可以让民众进一步了解新技术、新产品，感受科技的魅力。”2日，青海省西宁市科技局农社科科长阿岩君说。

当日，2022年青海省科技活动周在青海省西宁市举行启动仪式，现场开展科技大篷车、流动科普馆、发放科普资料、科技成果展演服务、科技咨询、科普书籍捐赠等科普宣传活动。

科技活动周是国务院于2001年批准设立的大规模群众性科学技术活动，是展示科技创新成果，弘扬科学精神，普及科学知识，促进科技创新和科学普及协调发展的重要载体，已成为各地科普内容丰富、公众参与度高、社会影响力大的科技品牌活动。

今年青海省的科技活动周以“走进科技 你我同行”为主题，重点展示科技创新成果、现代科技产品、“双碳”、生物多样性保护等方面内容，旨在通过开展科普讲解、发放科普知识读物、重点政策宣传、科普互动体验、健康咨询等特色科普活动，增进公众对科技的了解，吸引社会公众广泛参与。

“让社会公众在亲身参与中感受科技进步和创新的作用，更加理解创新、支持创新、参与创新，进一步激发全社会创新创造活力。”青海省科学技术厅党组成员、副厅长、援青办主任姚长青表示，要充分发挥科技活动周在提升公民科学素质中的重要作用，使科技活动周成为引领科普工作的示范，在青海省上下迅速掀起普及科学技术知识的热潮。

记者在现场看到，科技周启动现场设置了健康咨询与义诊、科普体验宣传、人机遥感科研科普、“两品一械”安全使用科普宣传、气象科普、防震减灾科普西安宣传、眼健康科普宣传等多个展位，带民众感受科技发展成果、感受科学文化魅力。

冷湖火星基地领航员周丽一边操控“火星狗”，一边介绍，以往是青少年来到火星营地后，可以学习到很多有关火箭、火星的科学知识，但是通过科技活动周这个平台，孩子们不需要去到火星营地，在家门口即可学习相关科学知识，扩大了科普受众范围。

西宁市市民王艳看着正在动手组装“碳分子”结构的孩子，告诉记者：“平时自家孩子就喜欢科技类的东西，我也会带孩子去参加各类科普活动，让他动手去组装、制作，既能锻炼动手能力，又能让他学到东西。”(祁增蓓)

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