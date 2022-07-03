“大家好！今天我要带大家打卡的是贵州安顺……”临近毕业，说着一口流利中文的俄罗斯女孩缇娅娜变身“洋主播”，带网友“云游”贵州，希望通过镜头展现一个更加真实和立体的中国。

2022年是缇娅娜来中国的第五年，从小喜欢看中国功夫电影的她，6岁时就梦想着长大后能来中国。在俄罗斯读大学期间，缇娅娜积极争取到国际交换生名额来到贵州大学学习，本科毕业后她选择再次到贵州攻读硕士研究生。

留学期间，作为新闻传播学专业的学生，缇娅娜除了学习专业知识外，还通过亲身体验和感受来“讲述中国故事”。写游记、拍视频、探店……缇娅娜的文字和镜头里，中国城市发展日新月异，乡村宜居宜游。

“希望自己能成为一个文化传播者，让俄中两国青年互相了解。”缇娅娜坦言，百闻不如一见，中国发展十分迅速，在贵州读书5年内就见证了贵阳开通2条地铁线路，同时中国很安全，哪怕深夜去公园里跑步也不会感到害怕。

穿汉服、喝热水、爱吃火锅和折耳根……缇娅娜在中国不仅学会了“入乡随俗”，还逐渐长成了“中国胃”，对于现在的她来说，没有辣椒的菜吃起来都不够香。

提及未来，缇娅娜希望毕业后能留在中国工作，并憧憬能成为一名专业的媒体人，把中国故事介绍到世界其他国家，“于我而言，中国是我的第二个家。”

近年来，中国与世界各国的教育交流合作日益紧密，和缇娅娜一样，越来越多的外国学生来到中国留学。2022年的硕士毕业生迪尼斯，来自非洲莫桑比克，在贵州学的是农业资源与环境专业。

在中国留学期间，迪尼斯去过一些大城市，也到过不少农村地区，让他印象最深的是贵州大山里许多村寨就像景区一样漂亮，村中道路四通八达。亲眼目睹了中国偏远地区扶贫成效的迪尼斯觉得，中国的减贫经验值得世界借鉴，特别是发展中的非洲国家。

莫桑比克曾是古代海上丝绸之路重要的一环，如今随着“一带一路”建设的推进，莫桑比克有了许多“中国风景”，准备留在中国继续读书的迪尼斯希望，未来回到莫桑比克时能参与到“一带一路”建设中去。

跟迪尼斯一样来自非洲的还有达沃，平时就喜欢看新闻的他接受采访时坦言，很庆幸新冠肺炎疫情暴发后没有选择回国，而是留下来继续完成学业，同时有更多时间深入地了解中国。

“我看到中国不仅很好地控制了新冠病毒的传播，还向世界许多国家提供了援助。”达沃说，留学期间不仅体验和感知了中国传统文化，还感受到中国人满满的热情，特别是包容和开放的氛围使其获益良多。

即将告别学习和生活多年的学校，达沃计划回冈比亚共和国继续当老师，把了解到的中国文化和学到的中国知识带回去传授给学生，“很舍不得和中国说再见，希望以后有机会能带着家人来中国游玩或继续来中国读博。”(周燕玲)

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