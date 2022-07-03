“小河弯弯向南流，流到香江去看一看……”屏幕上，当林咏茵同学用清澈的声音唱响这首《东方之珠》，屏幕外，她的同班同学们不禁齐声跟唱起来，大家内心都非常激动。这是7月1日，香港回归祖国25周年纪念日当天，发生在香港耀山学校教室里的一幕。这一天，湖南省的中小学生和香港的同学们一同通过电视和网络收看了一堂特别的课程：《心连心 向未来》。

“我是接班人”网络大课堂，是由湖南省教育厅在2019年创设的一种新型课程。3年来，它有效连接全省1000余万学生，并通过网络辐射全国，创造了单节课学习人次突破3000万、单个平台学习人次突破1亿、总学习人次超过12亿的纪录，成为湖南学习量最大、影响面最广、实效性最好的思政教育数字课堂。

“通过数字化、网络化、智能化方式组织全省中小学生共上思政金课，探索形成思政教育数字化转型的创新模式和实现路径，开辟了‘人人、处处、时时’可学的思政教育新阵地。”湖南省教育厅党组书记、厅长夏智伦说。

“这冉冉升起的是新中国的第一面国旗，更是中华儿女的家国梦。孩子们，我们一起深情地凝望着国旗。请问，这红色它代表着什么？”“为什么要用五角星作为国旗的主体呢？谁来说说？”这是“我是接班人”网络大课堂第一课《我和我的祖国》正式“登台亮相”时的镜头。

“一块屏幕，打开一扇看世界的窗。”在湖南省蓝山县新圩镇新圩学校的校长段胜文看来，“我是接班人”网络大课堂给孩子们带来的不仅仅是视野的开阔、思维的拓展，更重要的是引领他们向上、向善，扣好人生的第一粒扣子。

他现在还清楚地记得，学校组织观看《我和我的祖国》一课时的热闹场景。部分班级早早地把同学们带到多媒体教室，连过道里也摆上小板凳，坐满了孩子；有的班主任联系信息老师“抢占”电脑室，有的班级甚至窗户旁也挤满了孩子。当课堂上响起歌颂祖国的旋律时，学生们不自觉地打着节拍合唱。课后，孩子们被深深吸引，迟迟不愿离去。

类似这样的故事还有很多。湖南省花垣县十八洞小学学生刘锦洁登台亮相，向全省青少年介绍山村苗寨的风土人情；湖南省新晃县芙蓉学校学生姚清峰借助5G传输和全息成像技术，即使相隔数百公里，也能和总班主任异地同屏，实时对话……经由一块屏幕，千万城乡孩子共上一堂课，或亲身参与，或同步观看，一同沐浴成长的阳光，体验大千世界的精彩。一堂以网络思政育人为主题的网络大课，就这样在全省学生中“火”了，而且一“火”就是3年。

今年正值香港回归祖国25周年，为促进两地青少年对于国家和世界发展大势的认识，增强他们的民族自豪感和主人翁意识，“我是接班人”网络大课堂推出庆祝香港回归祖国25周年专题大课《心连心 向未来》。课堂上，香港与湖南的同学们，以视频连线的形式，合唱一首歌曲，同开一次班会，“云端”游览岳麓书院。香港TVB主持人陈贝儿也以她的亲身经历，分享了纪录片《无穷之路》的拍摄故事，激励两地青少年积极进取、勇敢追梦，为香港繁荣和国家复兴贡献力量。

记者了解到，“我是接班人”网络大课堂目前已推出86个专题、600余节课程资源，先后邀请袁隆平、钟南山、周建平、杨孟飞、杨长风等50余位院士专家，杨利伟、刘洋、汤洪波、翟志刚、王亚平、叶光富等120余位正能量偶像参与大课。课堂被引入新疆、西藏、香港等省区，探索形成了思政教育数字化转型的创新模式和实现路径。

在湖南省常德市鼎城区江南小学1601班学生朱欣璇的母亲彭三英看来，“我是接班人”网络大课堂对于学生成长最重要的意义，正在于立志向。虽然不同的学生个体，志向各不相同，但那颗理想信念的种子早已在他们的心中萌芽、生长。

“不论是在香港还是内地，无论在何时何地，我们都要深植国家意识和爱国精神，同心同德共担民族复兴的历史责任、共享祖国繁荣富强的伟大荣光。”在7月1日晚的大课结尾处，总班主任郭晓芳这样激励同学们。

香港耀山学校校长石礼仁对此深有感触：“在香港回归祖国25周年之际，香港的学生能够同时与祖国内地的同学们以‘我是接班人’网络大课堂专题大课《心连心 向未来》为桥梁，一同庆祝、一起学习，是一件非常感动和别具意义的事情。同学们全程专心致志地参与网络大课学习，加深了对香港回归祖国的历史和中华文化的认识，培养了学生的家国情怀和国民身份认同，深深感受到祖国对香港的关心和爱护，一脉相连的家国情怀！”（禹爱华 龙军 黄谊）

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